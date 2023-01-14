4500 مليار سنتيم لتوسيع ميناء المدينة البترولية “أرزيو”

الجزائر تطمح لتحسين ترتيبها العالمي في الربط البحري

كشف والي وهران مؤخرا، عن تخصيص 45 مليار دينار جزائري لتوسعة مؤسسة ميناء أرزيو والرفع من طاقة استيعاب نهائي الحاويات، وذلك في زيارة عمل قادته إلى الميناء، في سياق الوقوف على مخطط توسعة الميناء وتجهيزه، لأجل المساعدة على الرفع من طاقته الاستيعابية، مما ينعكس إيجابا على إمكانات الاقتصاد الوطني والتقليص من الكلفة اللوجستيكية بالنسبة للفاعلين في مجالي الاستيراد والتصدير.

وصرح سعيود الذي كان مرفوقا بأعضاء اللجنة الأمنية وكافة أعضاء المجلس التنفيذي، بأن الدولة وافقت على دعم ميناء أرزيو بغلاف مالي معتبر قدره 45 مليار دج، لأجل مشروع توسعة تضاعف الطاقة الاستيعابية لأبرز وأهم بنية تحتية مينائية في الجزائر وإفريقيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، لريادته في تصدير المشتقات النفطية وإعادة شحن المحروقات، كما يزود أيضاً البواخر التي ترسو بميناء أرزيو أو خارج الميناء بالوقود. وتأكد في هذا السياق، أنه سيتم الشروع في أشغال المشروع الطموح قبل نهاية شهر جانفي الجاري، وذلك فور إتمام الإجراءات الإدارية. مع العلم أنه تم إسناد أشغال التوسعة لمجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير.

وتتضمن الأشغال إنجاز رصيف تجاري جديد “مول 5” يمتد على طول 1.200 متر وبعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها ويتربع على مساحة 52 هكتارا ويضم إجمالا 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا ومختلف المنتجات الحديدية وكذا معالجة الحاويات بمجموع 500 ألف طن سنويا وموقع آخر مخصص لإصلاح السفن.

ويندرج المشروع الواعد، ضمن الإستراتيجية المينائية، في مضاعفة تنافسية الموانئ الجزائرية على كافة الأصعدة، وتوفير الدعم اللازم للمستوردين والمصدرين، تماشيا مع أهداف الحكومة بربط موانئ الجزائر بالعالم وترسيخ موقعها، من ضمن ذلك رفع طاقة استيعاب ميناء أرزيو بنسبة 50 في المائة، لجعله قطبا مينائيا على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، في ظل آفاق واعدة ببلوغ تصدير 3 مليون طن من مختلف المنتجات الحديدية و1.2 مليون طن من اليوريا و450 ألف طن من المواد البلاستيكية معبأة داخل الحاويات سنويا.

واستمع الوالي إلى شروح مفصلة قدمت له من طرف مدير مؤسسة ميناء أرزيو، حول توسعة الميناء مع تخصيص رصيف يتسع لعدد كبير من الحاويات، كما حضر الوالي والوفد المرافق عرضا تقديميا لمؤسسة ميناء أرزيو والآفاق الواعدة ضمن مخطط استقبال السلع والبضائع المحمولة على البواخر التي سيستقبلها هذا الجانب الموسع من الميناء.

كما اطلع والي وهران ميدانيا على مشروع التوسعة، ومعاينة المنصة المستعملة في رفع الحديد والصلب من وإلى البواخر، قائلا، إن ميناء أرزيو مقبل على مشروع تأهيل ضخم في مجال تصدير المحروقات ومنتجات مركب الحديد والصلب “توسيالي” المشكلة من “أنابيب ذات الطول الكبير يفوق 38 مترا” إلى مختلف الموانئ الإفريقية والأوروبية وحتى المتوسطية، لافتاً إلى أنه بهذا الإجراء، ستتمكن مؤسسة ميناء أرزيو من رفع قدرتها الخاصة بمعالجة رواج الحاويات، أي ما يفوق ضعف قدرتها حاليا بنهائي الحاويات “تارمينال كونتينار”، وذلك بزيادة رصيف آخر يزيد عن 530 مترا وعمقه يتراوح بين 12 و14 مترا لاحتضان عدد هام من الحاويات. وسيُضاعف هذا المشروع الحيوي، الطاقة الاستيعابية للحاويات في أرزيو، ثلاث مرات، وهو ما سيسمح للجزائر بتحسين مرتبتها في الربط البحري عالميا.

معلوم أن الرصيف الجديد لبطيوة بميناء أرزيو، كان عالج ما مقداره 2,4 مليون طن من الحديد منذ بدء تشغيله في جوان 2021.