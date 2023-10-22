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4741 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
العالم

4741 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة

الشروق أونلاين
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4741 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4741 شهيدا، مع نحو 15898 جريح.

ففي قطاع غزة ارتفع تعداد الشهداء إلى 4651 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال. في حين وصل عدد الجرحى إلى 14245 مصاب.

وفي الضفة، بلغ عدد الشهداء 90 شهيدا، بينهم الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلا عن مستشفيات القطاع، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أكثر من 50 عائلة أبيدت بشكل كامل من السجل المدني. بعد استشهاد جميع أفرادها جراء قصف بيوتهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الخامس عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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