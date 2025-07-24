49 قتيلا في تحطم طائرة روسية
تحطمت طائرة ركاب “أن-24” في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، وعلى متنها 49 شخصا، لقوا جميعهم مصرعهم، حسب تقديرات خدمات الطوارئ.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية قوله: إن طائرة إنقاذ (هليكوبتر) عثرت على جسم محترق لطائرة ركاب روسية فقدت اليوم الخميس في منطقة آمور بأقصى شرق البلاد.
تحطمت طائرة روسية من طراز An-24 وعلى متنها 49 شخصًا قرب بلدة “تيندا” في منطقة أمور شرق روسيا. للأسف، لا يوجد أي ناجين بين الركاب.#روسيا #تحطم_طائرة #Tynda #أنباء_عاجلة #الطيران #حادث_جوي #بوست_يستحق_القراءة pic.twitter.com/2RABxPVrHb
— بوست | Post (@majed3730) July 24, 2025
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الخميس، أن المراقبة الجوية الروسية فقدت الاتصال بطائرة ركاب من طراز إيه.إن-24 وعلى متنها نحو 50 شخصاً في منطقة آمور شرق البلاد.
بينما أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب «إن-24» في منطقة آمور، وعلى متنها 50 شخصاً.
حسب خدمات الطوارئ فإن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع من كان على متن طائرة “أن-24” المنكوبة.
وذكرت خدمات الطوارئ أنه ينظر في فرضية خطأ بشري، مثل ارتكاب طاقم الطائرة خطأ أثناء الهبوط في ظل ضعف الرؤية، كذلك فرضية وقوع عطل فني وراء تحطم الطائرة.