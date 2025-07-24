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49 قتيلا في تحطم طائرة روسية  

الشروق أونلاين
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49 قتيلا في تحطم طائرة روسية  
وكالات
طائرة من طراز "أن-24"

تحطمت طائرة ركاب “أن-24” في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، وعلى متنها 49 شخصا، لقوا جميعهم مصرعهم، حسب تقديرات خدمات الطوارئ.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية قوله: إن طائرة إنقاذ (هليكوبتر) عثرت على جسم محترق لطائرة ركاب روسية فقدت اليوم الخميس في منطقة آمور بأقصى شرق البلاد.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الخميس، أن المراقبة الجوية الروسية فقدت الاتصال بطائرة ركاب من طراز إيه.إن-24 وعلى متنها نحو 50 شخصاً في منطقة آمور شرق البلاد.

بينما أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب «إن-24» في منطقة آمور، وعلى متنها 50 شخصاً.

حسب خدمات الطوارئ فإن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع من كان على متن طائرة “أن-24” المنكوبة.

وذكرت خدمات الطوارئ أنه ينظر في فرضية خطأ بشري، مثل ارتكاب طاقم الطائرة خطأ أثناء الهبوط في ظل ضعف الرؤية، كذلك فرضية وقوع عطل فني وراء تحطم الطائرة.

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