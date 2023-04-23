49 مليون مشترك في الانترنت الثابت والنقال بالجزائر

في إحصاء جديد شمل قرابة 8 ملايين أسرة

تم تسجيل أزيد من 49 مليون مشترك في شبكات الانترنت الثابت والنقال في الجزائر إلى غاية نهاية سنة 2022 مقابل أزيد من 45 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي ما يمثل ارتفاعا يقدر بـ7.64 بالمائة.

وحسب آخر حصيلة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، فإنه من أصل 49.45 مليون مشترك في شبكات الانترنت، تم تسجيل 44.75 مليون مشترك في شبكة الانترنيت النقال (جي أس أم، الجيل الثالث والرابع) عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 مقابل 41.78 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2021.

كما سجل 4.69 ملايين مشترك في شبكات الانترنت الثابت (الشبكة اللاتماثلية، شبكة الجيل الرابع الثابت، الألياف البصرية المنزلية) عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 مقابل 4.16 ملايين مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وأشارت الحصيلة، الى أنه من بين 4.69 ملايين مشترك في الانترنت الثابت، تم إحصاء 2.79 مليون مشترك في خطوط الاشتراك الرقمية اللاتماثلية و1.42 مليون في شبكة الجيل الرابع الثابت و478.172 مشترك في الألياف البصرية المنزلية.

ومن بين العدد الإجمالي للمشتركين في الانترنت الثابت، سجل 97.58 بالمائة مشترك مقيم و2.4 بالمائة مشترك محترف.

وفيما يخص المشتركين في مختلف عروض الانترنت الثابت، يتوفر 80.05 بالمائة على التدفق ما بين 10 و20 ميغا و14.35 بالمائة ما بين 20 و50 ميغا، فيما تحوز نسبة 0.35 بالمائة ما بين 50 و100 ميغا و0،23 بالمائة أزيد من 100 ميغا.

وبخصوص الانترنت النقال، فقد سجل أزيد من 44 مليون مشترك عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 مقابل أزيد من 41 خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي بارتفاع قدر بـ7.13 بالمائة خلال سنة واحدة.

وذكرت حصيلة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، أنه من أصل 44.75 مليون مشترك في الانترنت النقال، تم تسجيل 38.79 مليون مشترك في شبكة الجيل الرابع في سنة 2022 مقابل 34.50 مليون إلى غاية نفس الفترة من سنة 2021 و5.96 مليون في شبكة الجيل الثالث في 2022 مقابل 7.27 مليون مشترك في سنة 2021.

وانتقل حجم البيانات المستهلكة من 586 مليون جيغا أوكتي سنة 2021 إلى 827 مليون جيغا أوكتي سنة 2022. كما انتقل معدل الحجم الشهري لاستهلاك البيانات لدى كل مشترك في الجزائر في سنة 2022 إلى 3220 جيغابايت في الثانية مقابل 2000 جيغابايت في الثانية سنة 2021، ما يمثل نسبة ارتفاع تقدر بـ61 بالمائة.

للإشارة، فقد أعدت هذه الحصيلة بناء على تعداد سكاني قدره 44.14 مليون نسمة و7.35 ملايين أسرة إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

وحسب نفس المصدر، بلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال (الجيل الثالث والرابع) في الجزائر 49 مليون مشترك عند تاريخ 31 ديسمبر من سنة 2022 مقابل 47 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي ما يمثل ارتفاعا قدر بـ 4.26 بالمائة.

وأوضح نفس المصدر أنه من أصل 49 مليون مشترك في الهاتف النقال، تم إحصاء 44.75 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع، أي ما يمثل نسبة 91.31 بالمائة من العدد الإجمالي للمشتركين مقابل 4.26 ملايين مشترك في شبكة “جي أس أم”، أي ما يمثل 8.69 في المائة. وعرفت نسبة الولوج في شبكة الهاتف النقال ارتفاعا قدر بـ4.34 بالمائة خلال سنة واحدة.