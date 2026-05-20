5 جوائز للجزائر في مسابقة إندونيسيا الدولية للذكاء الاصطناعي

بمشاركة 55 مبتكراً جزائريا و تأطير مؤسسة "الجزري روبوتيكس":

افتكت الجزائر خمس جوائز في المسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي والبرمجة و”الروبوتات” للأطفال “كوديفور 7.0 انترناشيونال”، التي جرت فعالياتها في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، على مدار يومي 16 و17 ماي الجاري. وضم الوفد الجزائري، 55 مشاركا، بتأطير من المؤسسة الناشئة “الجزري روبوتيكس”.

وأفاد بيان للمؤسسة المذكورة، أن المشاركة الجزائرية “توّجت بحصاد مبهر من الجوائز المشرفة التي رفعت في هذا المحفل العلمي الدولي”، حيث توّج براعم الجزائر بالجائزتين التشجيعيتين في تحدي الابتكار وريادة الأعمال، وكذا تحدي “روبوتات” كرة القدم. كما آلت جائزة التميز لأحسن تصميم “روبوت” لممثل الجزائر، مع تبوأ المركز الخامس عالميا في تحدي “روبوتات” كرة القدم.

وكانت جائزة التميز لأحسن تصميم “روبوت”، مشفوعة بالمرتبة السادسة عالميا في تحدي روبوتات كرة القدم، من نصيب فريق “الجزري روبوتيكس”، الذي أحرز كذلك الجائزة الخاصة، لفئة الفتيات في العلوم والتكنولوجيا.

وضم الوفد الجزائري 55 مشاركا، تنافسوا في مختلف اختصاصات المسابقة ذائعة الصيت، كما هو الحال مع اختصاص “روبوتات كرة القدم”، الذي عرف تألق ممثلي مجمع التربية والتعليم الخاص “الرواد” بالخروب (ولاية قسنطينة)، وبينهم البرعم المتميز محمد إياد غراب ذو التسع سنوات.

وأفادت “الجزري روبوتيكس”، أن الفعالية شهدت حضور سفير الجزائر بجاكرتا عبد الوهاب عصمان، “لمساندة الوفد الجزائري، الذي شرف الراية الوطنية في هذا المحفل العلمي الدولي”.

ونوّه المصدر ذاته، بأن مسابقة “كوديفور”، تعتبر واحدة من أبرز المنصات العالمية للناشئين، وتهدف إلى تحفيز المبتكرين الشباب على ابتكار حلول تكنولوجية عملية، تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جهته، هنأ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الوفد المشارك في هذا الاستحقاق العلمي الدولي، وقال نور الدين واضح: “بكل فخر واعتزاز أوجه أحر التهاني للشباب المتوجين في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات للأطفال بجاكرتا الإندونيسية”. كما أشاد الوزير بالمؤسسة الناشئة “الجزري روبوتيكس”، مثمّنا “العمل الرائع الذي تقوم به في مرافقة وتأطير الشباب، وهو ما ساهم في تحقيق هذه النتائج المشرفة خلال هذا المحفل العالمي.