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5 ملايين سائح زاروا تونس خلال 7 أشهر

الشروق أونلاين
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5 ملايين سائح زاروا تونس خلال 7 أشهر
أرشيف
تونس

أعلنت السلطات في تونس يوم الأحد، تسجيل 5 ملايين سائح زاروا البلاد بين جانفي وجويلية 2023.

وجاء في بيان لوزير السياحة التونسي محمد المعزّ بلحسين، أن عدد السيّاح في تونس ارتفع بنسبة 70 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الوزير بلحسين أن عائدات بلاده من السياحة خلال الموسم الجاري، قد تجاوزت ما قيمته 1  مليار دولار منذ بداية العام.

وأطلق الوزارة التونسية مخطط عمل لإنعاش النشاط السياحي في ماي الماضي، يهدف لاستقطاب ما يزيد عن 9 ملايين سائح قبل نهاية السنة.

ويشكّل الجزائريون نسبة كبيرة من السيّاح الأجانب في تونس، حيث دخل البلاد في الأشهر الستة الأولى من 2023 ما يزيد عن 1.1 مليون شخصا من الجزائر.

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