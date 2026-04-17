50 رحلة أسبوعية نحو فرنسا ومزايا تتيح توفير 130 يورو

"أي إس إل" الجوية تطلق عروضا جديدة بمناسبة موسم الصيف

أعلنت شركة الخطوط الجوية “أ.أس.أل -فرنسا” عروضا تسعيرية ‏جديدة على رحلاتها بين الجزائر وفرنسا بمناسبة الموسم الصيفي، تتيح لكل ‏مسافر توفير ما يصل إلى 130 يورو، تشمل مزايا على الأمتعة وتغييرا مجانيا مشروطا على تاريخ ووجهة التذاكر، فضلاً عن إمكانية الدفع المريح عبر 10 أقساط.

في هذا السياق، أفاد بيان لشركة الخطوط الجوية “أي إس إل فرنسا”، الخميس، تلقت “الشروق” ‏نسخة منه، أن السفر عبر رحلاتها سيتضمن مزايا عديدة هذا الصيف، مشيرا إلى ‏أن التسعيرة القاعدية (‏Basic‏) تتيح حقيبة مسجلة مجانية (في المقصورة السفلية) ‏بوزن 15 كيلوغراما، بما يتيح توفير 130 يورو للمسافر، في حين أن السعر ‏القياسي Standard، يتيح أول تغيير للتذكرة مجانا، أي توفير 50 يورو، مشيرا ‏إلى أن العروض صالحة إلى غاية 24 أكتوبر 2026 عبر كامل شبكة‎ ‎خطوط‎ ‎أي‎ ‎إس‎ ‎إل‎ ‎فرنسا‎ ‎الجوية.‏

أمتعة بـ15 كيلوغراما مجانية وحقيبة يد بـ10 كيلو وغرض شخصي تحت المقعد

ويشرح المصدر أن فئة السعر “القاعديBasic-‎‏” من خطوط‎ ‎”أي‎ ‎إس‎ ‎إل‎ ‎فرنسا‎ ” ‎الجوية لم تكن تشمل سابقا أي أمتعة مسجلة، لكن واعتبارا من 15 أفريل الجاري، ‏أصبحت هذه الفئة تشمل تلقائيا حقيبة مسجلة وزنها 15 كيلوغراماً، من دون أي رسوم ‏إضافية. ‎

وتمكّن تلك الميزة لكل مسافر، وفق البيان، أن يحمل معه 3 كيلوغرام في شكل غرض‎ ‎شخصي‎ ‎واحد (تحت المقعد)، إضافة إلى 10 كيلوغرام عبارة عن حقيبة‎ ‎يد داخل‎ ‎المقصورة، فضلا عن الميزة الأساسية وهي 15 كيلوغراما عبارة عن ‏حقيبة (قطعة واحدة) من‎ ‎الأمتعة‎ ‎المسجلة‎ ‎مجانا.‏

أما الميزة الثانية للعرض فتتمثل في التغيير الأول لتذكرة السفر الذي صار مجانيا ‏ومتاحا ضمن السعر “القياسي-‏Standard”، حيث أن المسافرين الذين ‏يختارون هذه التسعيرة، تمنح لهم خطوط “‏‎‎أي‎ ‎إس‎ ‎إل‎ ‎فرنسا”‏‎ ‎الجوية مزيدا من ‏المرونة، حيث أصبح أول تعديل على التذكرة (سواء التاريخ أو الوجهة) مجانيا، ‏باستثناء فارق السعر إن وجد.‏

تغيير أول مجاني لتاريخ التذكرة والوجهة وإمكانية الدفع عبر 10 أقساط

وحسب البيان ذاته، تأتي هذه المزايا التسعيرية الخاصة بالعرض الصيفي الجديد ‏لعام 2026، لتضاف إلى الخدمة الجديدة التي تم توفيرها للدفع عبر 10 أقساط، ‏حيث أنه ومن أجل تسهيل السفر لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وضعت الشركة ‏نظامًا للدفع موزعًا عبر 10 أقساط، وذلك بالإضافة إلى عروضها الحالية للدفع ‏على 3 و4 أقساط.‏

وعلق المدير التجاري للشركة، برونو بيسنهار، بالقول: “نحن نعرف مسافرينا ‏جيدا. الكثير منهم يسافرون مع عائلاتهم، ومعهم الكثير من الأمتعة وقيودا في ‏الجدول الزمني قد تتغير في آخر لحظة. هذا العرض الخاص بصيف 2026 هو ‏إجابتنا المباشرة على احتياجاتهم: تكاليف أقل، وحرية أكبر. هذا هو ما يعنيه أن ‏نكون الشركة المرجعية للرحلات بين الجزائر وفرنسا”.‏

برنامج صيفي ثري بـ16 خطا بين الجزائر وفرنسا

وكشفت الشركة أنها عززت الرحلات نحو وجهتها الرئيسية مع أكثر من 50 رحلة ‏أسبوعية إلى فرنسا، من خلال تسيير ما يصل إلى 37 رحلة أسبوعية إلى باريس، ‏انطلاقاً من المطارات الجزائرية والمدن الرئيسية في البلاد.‏

وتحسبا للصيف سيتم ربط مطار هواري بومدين بالعاصمة للانطلاق بـ6 مطارات فرنسية هي باريس-شارل دوغول وباريس-أورلي وليون وميلوز وليل وكليرمون فيرون‎، في حين سيكون مطار بجاية مربوطا بكل من باريس باريس-شارل ديغول وليل وسانت إيتيان‎.‎

كما يتضمن البرنامج للانطلاق أيضا رحلات من مطار قسنطينة نحو مدينة ميلوز شرق فرنسا، ومن وهران نحو ميلوز أيضا وبيربينيان وليل، ومن عنابة إلى باريس شارل دوغول، وتلمسان نحو ليل، وسطيف نحو ليل أيضا بشمال فرنسا.