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اقتصاد

50234 هكتار جاهزة للاستثمار الفلاحي بهاتين الولايتين

محمد فاسي
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50234 هكتار جاهزة للاستثمار الفلاحي بهاتين الولايتين
أرشيف
استصلاح الأراضي الفلاحية

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن فتح باب التسجيلات، ابتداءً من اليوم 3 أوت 2025، عبر منصته الرقمية، لفائدة المستثمرين والشباب الراغبين في الاستفادة من المحفظة العقارية العاشرة المخصصة للاستصلاح الفلاحي في إطار نظام الامتياز، وذلك طبقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 11 أبريل 2021، المعدل والمتمم.

وحسب بيان للديوان، تقدر المساحة الإجمالية للمحفظة العقارية المعروضة بـ 50234 هكتار، موزعة على ولايتي البيض والمنيعة، وتستهدف أنشطة زراعية متنوعة حسب طبيعة الأراضي والمحيطات المحددة.

ففي ولاية البيض، تم تخصيص مساحة تعادل 45.724 هكتار موزعة على محيطين فلاحـيين هما: “الدور 02” و”طريق بشار أدرار”، وتتواجد هذه المساحات على مستوى بلديتي الأبيض سيدي الشيخ والبنود. وتم تحديد المساحة القصوى المسموح بها لكل طلب بـ1000 هكتار، موجهة لزراعة الأشجار المثمرة، البطاطا (للاستهلاك ولإنتاج البذور) والذرة الحبيبية.

أما في ولاية المنيعة، فقد خُصصت مساحة تقدر بـ4510 هكتار موزعة على أربع محيطات فلاحية تقع ببلدية حاسي القارة، منها ثلاثة محيطات موجهة للمستثمرين وهي: عريقات المسلان، ن.ك 60، وواد مزاور 2، وتخصص لزراعة الحبوب، الأعلاف، النخيل، والزراعات الزيتية. بينما خُصص محيط “النبكة” لفئة الشباب، ويشمل زراعات الخضروات، الأشجار المثمرة، والأعلاف. وقد تم تحديد المساحة القصوى لكل طلب في هذه الولاية بـ2000 هكتار.

ويستمر استقبال الطلبات عبر الموقع الرسمي للديوان onta.dz لمدة شهر كامل (30 يومًا) انطلاقًا من تاريخ اليوم، حيث يمكن للمترشحين الاطلاع على كافة الشروط والمعلومات التفصيلية الخاصة بالمحيطات المتاحة عبر الرابط المباشر:

https://onta.dz/perimetres-onta-432-ar.

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