5182 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 5182 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 امرأة.

ففي قطاع غزة ارتفع تعداد الشهداء إلى 5087 شهيدا، في حين وصل عدد الجرحى إلى 15273 مصاب. وفي الضفة، بلغ عدد الشهداء 95 شهيدا، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 1828 مصاب.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عدد الشهداء من الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية، قد بلغ 1903 أطفال. فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187 مسنّ.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم السابع عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1400 قتيل.