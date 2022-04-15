52 ألف منصب عمل بالمشاريع المحررة من العراقيل

بعد منح رخص الاستغلال لـ 915 مشروع

أكد وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد أن تدابير رفع العراقيل أمام المستثمرين ستساهم “قريبا” في استحداث أزيد من 50 ألف منصب شغل عبر الوطن.

وأبرز مراد في تصريح صحفي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية غليزان بأن “التعليمات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن تذليل العقبات أمام المستثمرين ستمكن خلال الأسابيع المقبلة من استحداث أزيد من 50 ألف منصب شغل مباشر من خلال منح رخص الاستغلال لأزيد من 830 مشروع استثماري معطل”.

وفي ذات السياق، أشار وسيط الجمهورية إلى أن عدد هذه المناصب سيرتفع خلال السنة الجارية ليتجاوز الـ 52 ألف منصب بعد الانتهاء من رفع العراقيل ومنح رخص استغلال لنحو 915 مشروع “تعمل وساطة الجمهورية حاليا على رفع العراقيل عنه”، مشيرا إلى رفع العراقيل على 574 مشروع لحد الساعة.

وأكد أن “الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير تسهيلات تمكن المستثمرين من العمل بكل أريحية وبعيدا عن البيروقراطية وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي يحرص من خلالها على توفير وخلق المناخ الملائم للمستثمرين ومرافقتهم لبعث الحركية الاقتصادية وتوفير مناصب شغل للشباب”.

وفيما يخص مصير وحدة تركيب السيارات الألمانية “سوفاك” المتوقفة والمتواجدة بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان أبرز إبراهيم مراد أن “الحكومة عاكفة على إيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع الذي لا يزال في مرحلة الإثراء لإيجاد الأطر اللازمة لعودة نشاط الوحدات الصناعية المتوقفة”.

ومن جهته، أبرز والي غليزان عطاء الله مولاتي أن اللجنة الولائية لمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية تعمل على رفع العراقيل عن كل المشاريع الاستثمارية التي بلغت مرحلة متقدمة من الإنجاز مهما كان وضعها وأسباب تعطلها.

وللإشارة فقد عاين وسيط الجمهورية إبراهيم مراد خلال زيارته امس إلى الحظيرة الصناعية لسيدي خطاب مصنع إنتاج حديد الخرسانة ووحدة لإنتاج الأواني المنزلية إلى جانب مذبح صناعي للأبقار، حيث تلقى شروحات مفصلة حول الوحدات الصناعية واستمع إلى انشغالات المستثمرين .