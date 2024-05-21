6 أضرار يسببها الحذاء الضيق للجسم

يؤدي ارتداء حذاء ضيق إلى المشي بشكل مختلف لاستيعابه أو تقليل الألم، وهو ما يجعل القدمين وحتى الظهر في وضع غير طبيعي، مما يسبب ضغطا على الجسم.

فوفقا للكلية الأمريكية لجراحي القدم والكاحل، فإن الجسم بأكمله يشبه سلسلة طويلة، مع كل رابط متصل بالآخر.

وبطبيعة الحال، إذا تضررت إحدى العظام، فإنها ستبدأ سلسلة من ردود الفعل مما يسبب ألما في جميع أنحاء الجسم، وهو ما يجعل إصابة القدم البسيطة تسبب مشاكل طويلة الأمد في الساق والظهر والرقبة، وفق دراسة نشرها موقع loomfootwear.

ماهي أضرار الأحذية الضيقة؟

يمكن أن تؤدي الأحذية الضيقة إلى المشاكل التالية:

الاعتلال العصبي المحيطي

تضع الأحذية الضيقة ضغطا إضافيا على أعصاب القدم، مما قد يسبب اعتلال الأعصاب المحيطية، وهي حالة مؤلمة تنتج عن تلف الأعصاب الطرفية في القدمين.

الضغط على الجلد

يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية الخاطئة إلى زيادة الضغط على جلد القدم مما بسبب الاحتكاك المستمر بين الحذاء والجلد.

تظهر آثار الضغط على شكل نتوءات جلدية جافة وصلبة ومرتفعة، وقد يؤدي وجود مسامير القدم إلى جعل المنطقة المحيطة مؤلمة جدا.

البثور المؤلمة

يحتك الحذاء غير المناسب باستمرار بجلد أصابع قدميك أو كعبك أو باطن قدميك، ويبدأ السائل بالتراكم تحت الطبقة العليا من الجلد لحماية المنطقة المصابة، مما يشكل بثرة مملوءة بالماء عادة ما تكون مؤلمة.

تشوه الإصبع الأصغر

تظهر الدراسات وجود صلة بين الأحذية الضيقة ومشاكل القدم، مثل تشوه إصبع القدم الأصغر،وهو حالة مؤلمة تؤثر على مفاصل الأصابع وتؤدي إلى تشوه أو تغيير هيكلي في أصابع القدمين.

التنفس السريع

ارتداء الأحذية غير المريحة يؤدي إلى التنفس السريع، وهذا بدوره يسبب ضررا دائما للجهاز التنفسي والحبال الصوتية.

أظافر غائرة في الجلد

الأحذية ذات المقدمة الضيقة لا تترك مساحة للأصابع وتضغط عليها،ويمكن أن تتسبب في انغراز الأظافر في الجلد، وهو ما يؤدي إلى عدوى واحمرار حول المنطقة، حسب موقع thetoebro.

خطر الحذاء الضيق على مرضى السكري

غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من تلف الأعصابفي القدم ولا يمكنهم الشعور بتهيج الجلد أو حتى الثقوب.

إذا كان الحذاء ضيقا جدا على أقدامهم، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بثور أو تقرحات يمكن أن تتطور بسرعة إلى التهابات خطيرة، قد تؤدي إلى البتر.

كيف يتصرف مريض السكري؟

إذا كنت مصابا بالسكري، فافحص قدميك يوميا بحثا عن مناطق الضغط والاحمرار والبثور والقروح والخدوش ومشاكل الأظافر، وفقا لموقع orthoinfo.

ماذا تفعل عندما يكون حذاؤك ضيقا؟

ارتديه في المساء

إذا كان حذاؤك غير مريح، ارتديه في المساء وامشي به في أنحاء المنزل.

جوارب سميكة ومجفف شعر

ارتدي زوجا من الجوارب السميكة واربط الحذاء بشكل مريح، واستخدم مجفف الشعر بحرارة متوسطة لمدة 20 إلى 30 ثانية في المرة الواحدة على المناطق الضيقة.

ويمكن وضع بلسما جلديا أو مرطبا على الحذاء بعد استخدام هذه الطريقة.

حقيبة مجمدة

املء كيسا بالماء وضعه داخل الحذاء،أدخله في حقيبة نظيفة واتركه في المجمد طوال الليل، سوف يتحول الماء إلى ثلج ويتمدد الحذاء.

بخاخات التمديد

تتوفر سوائل وبخاخات لتمديد الجلد والنسيج،يتم رشها على المناطق الضيقة ثم المشي بالحذاء.

تمديده عند الإسكافي

تقدم معظم محلات تصليح الأحذية المتخصصة أو الإسكافيين خدمات التمدد باستعمال آلات يمكنها توسيع الأحذية، وفق موقع healthline.

ما هي مواصفات الأحذية الجيدة؟

– تأكد من وجود مساحة كافية في مقدمة الحذاء لأصابع قدميك وتمددها بشكل طبيعي أثناء المشي.

– يجب ألا يتجاوز كعب الحذاء 2.5 سم، الكعب العالي يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار وآلام القدم.

– راقب حذاءك بانتظام واستبدله إذا أصبح باليا، قد يؤدي الاستمرار في استخدام الأحذية البالية إلى زيادة الضغط على ساقيك ومفاصله، حسب موقع healthxchange.