6 مدربين ضحايا كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار

أخبار الكان

أنهت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار مشوار 5 مدربين مع منتخبات بلادهم، بعد الأداء المخيّب للآمال والنتائج التي أتت بما لا تشتهى سفن طموح الجماهير، وكان آخرهم جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري الذي تمت إقالته يوم الأربعاء الماضي بشكل رسمي.

أعلن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رحيل المدير الفني للمنتخب الأول جمال بلماضي، بعد أن ودّع الفريق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، من دور المجموعات، للنسخة الثانية على التوالي.

في نفس السياق، أسدل الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، يوم الأربعاء أيضا، الستار على مسيرة الفرنسي جيان لويس جاسكيه، المدير الفني لمنتخب الأفيال مع الفريق، بعد النتائج السيئة، والهزيمة الثقيلة أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 4/0 في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، لحساب المجموعة الأولى.

من جانبه، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، بشكل رسمي إقالة كريس هيوتون من تدريب “البلاك ستارز”، بعد وداع كأس أمم إفريقيا 2023 وفشله في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ووداع المسابقة من دور المجموعات.

من جهته، كشف مدرب منتخب غامبيا توم سانتفيت عن استقالته من تدريب المنتخب الجامبي بعد الخسارة القاسية التي مني بها أمام الكاميرون، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

الجولة الثالثة من دور المجموعات عجلت أيضا برحيل مدرب تونس، جلال القادري، الذي أعلن بدوره استقالته من تدريب المنتخب التونسي بعد توديع “نسور قرطاج” بطولة كأس الأمم الإفريقية، 2023 والمقامة حالياً في كوت ديفوار.

وأكد القادري، خلال تصريحات تليفزيونية على الهواء مباشرة، أن عقده انتهى مع منتخب تونس، بمجرد توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وبالتالي، هو لا يرتبط بـ”نسور قرطاج” بدءا من اليوم.

وفشل المنتخب التونسي في بلوغ الأدوار الإقصائية من أمم إفريقيا، للمرة الأولى منذ نسخة عام 2013.

وقبل هؤلاء، كان الاتحاد التنزاني لكرة القدم، قرر، إقالة مديره الفني الجزائري عادل عمروش، وذلك بعد قرار إيقافه لمدة 8 مباريات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية تصريحاته المسيئة ضد المغرب.

25 حكماً أداروا مباريات الدور الأول في كأس أمم إفريقيا

انتهى الدور الأول من بطولة كأس إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار بمفاجآت كبيرة، وشهد مشاركة عدد كبير من الحكام الذين أداروا 36 لقاءً من المنافسة، من بينهم مَن سنحت له الفرصة للإشراف على أكثر من مباراة.

وتولى 25 حكماً مهمة إدارة اللقاءات في المنافسة الإفريقية، ومنهم مَن أشرف على مباراتين في الدور الأول، أبرزهم المصري أمين محمد عمر، والجنوب إفريقي توم أبونجيل، والكاميروني ندالا نغامبو، وكذلك الصومالي أرتان عمر عبد القادر، والتشادي الحاجي ألاو محمد، وجميعهم قادوا مباراتين في هذا الدور.

ولم تقتصر قائمة الحكّام الذين أداروا مباراتين عند هذه الأسماء فقط، إذ إنّ الإثيوبي باملاك تيسيما حظي بهذا الشرف، وهو الذي اشتهر بأدائه المميز، والليبي معتز إبراهيم، والسنغالي عيسى سي، إضافة إلى الحكم السوداني محمد إسماعيل.

وشهدت قائمة الحكام الرئيسيين الذين أشرفوا على مباريات الدور الأول حضوراً عربياً مميزاً هو الأكبر، إذ مثّل مصر والمغرب ثلاثة حكام لكل بلد منهما، بينما ظهر حكمان جزائريان وآخران موريتانيان في هذه المرحلة من البطولة.

واعتمد الاتحاد الإفريقي على حكمي “الفار” في كل مباراة، ما يعني ظهور الحكام في 72 مناسبة، ومن بينهم حكام أداروا مباريات، وكانوا حكاماً رئيسيين أو مساعدين. كذلك شهدت اللقاءات مشاركة الحكَمات الإناث، مثل ريفيت ماريا من موريشيوس، والحكمة الكاميرونية كارين أتيزامبونغ، والزامبية ديانا شيكوتشا، والمغربية بشرى كربوبي، وأسماء أخرى في حضور غير مسبوق لهنّ، وكنّ ضمن قائمة حكام تقنية الفيديو.

وشهدت الجولة الأولى في كأس إفريقيا حالات تحكيمية واحتجاجات من الاتحادين، الجزائري والتونسي لكرة القدم، على بعض القرارات التحكيمية، وبخاصة الجزائر التي اشتكت من عدم عودة الحكام إلى تقنية الفيديو، رغم الشكوك الكبيرة في بعض الحالات على وجود ركلات جزاء غير محتسبة لصالحهم.

ولا شك أن المرحلة الثانية من كأس أمم إفريقيا سيوكل فيها “الكاف” مهمة قيادة المباريات إلى الحكام أصحاب الخبرة الكبيرة والأداء المميز في الفترة الأولى، ومن بينهم الإثيوبي باملاك تيسيما، والمغربي رضوان جيد، والجزائري مصطفى غربال، وهم حكام سبق لهم أن أداروا مباريات مهمة، مثل النهائيات ومواجهات في كأس العالم.

جماهير تونس تهاجم لاعبي “نسور قرطاج”

شنّت الجماهير التونسية الحاضرة لمشاهدة مواجهة جنوب إفريقيا، هجوما عنيفا على لاعبي منتخب “نسور قرطاج”، بعد أن ودّع الفريق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، من دور المجموعات، والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتعادل المنتخب التونسي سلبيا مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونشرت إذاعة “موزاييك” التونسية فيديو لغضب الجماهير في مدرجات ملعب المباراة، عقب تأكّد خروج نسور قرطاج من أمم إفريقيا، وذلك أثناء تحية اللاعبين للجماهير.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى نقطتين فقط في المركز الرابع بالمجموعة الخامسة، بينما وصل رصيد جنوب إفريقيا إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

علي معلول يقرر وضع حد لمسيرته مع “نسور قرطاج”

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس قرر اعتزال اللعب الدولي بعد توديع “نسور قرطاج” بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار من دور المجموعات.

وأكدت قناة الحوار التونسية، أن على معلول قرر إسدال الستار على مسيرته الكروية مع “نسور قرطاج” بعد ضياع حلم الفريق في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023.

كان علي معلول بدأ مباراة وحيدة بشكل أساسي أمام منتخب ناميبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات وانتهت بخسارة “نسور قرطاج” بهدف نظيف وتواجد على مقاعد البدلاء في مباراتي مالي وجنوب إفريقيا، في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي.

وتعادل المنتخب التونسي سلبيا مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى نقطتين فقط في المركز الرابع بالمجموعة الخامسة، بينما وصل رصيد جنوب إفريقيا إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليصعد منتخب مالي والأولاد إلى دور الـ16 من المجموعة.

إصابة إمام عاشور في معسكر منتخب مصر

تعرض إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، لإصابة بالرأس خلال تدريبات المنتخب، وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وتوجّه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور، وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، وحالته الآن مستقرة ومكث اللاعب تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهدّاف.

وجهز البرتغالي روي فيتوريا تسجيلات لمباريات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا لتصحيح الأخطاء، التي وقع فيها اللاعبون استعدادا لمواجهة الدور المقبل والتي يأمل فيها المدرب البرتغالي في تحسّن النتائج ومواصلة التمسك بالحلم وهو التتويج بلقب الأمم الإفريقية.

القدر يقود أبوجبل لحراسة عرين “الفراعنة” في أمم إفريقيا

قاد القدر، محمد أبوجبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي، لحراسة عرين منتخب مصر في المباراة المقبلة بأمم إفريقيا التي تقام بكوت ديفوار، بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس “الفراعنة”.

وأثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بخلع في الكتف، يغيب على إثره عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر تحديد مدة علاج الشناوي الرسمية بعد خضوعه لعملية جراحية قد تُجرى في أوروبا بالتنسيق بين مسؤولو الأهلي ومنتخب مصر على أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة لأن الحارس الدولي أُصيب خلال تواجده مع المنتخب في بطولة رسمية.

ومن المقرر أن يحرس محمد أبو جبل عرين “الفراعنة” في البطولة بعد إصابة الشناوي، وهو نفس السيناريو الذي شهدته بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 ، التي أقيمت بالكاميرون وتعرض خلالها الشناوي للإصابة في دور الـ16، وتم الاستعانة بمحمد أبوجبل ليقود المنتخب إلى المباراة النهائية للبطولة، التي خسرها “الفراعنة” أمام السنغال بركلات الترجيح.

المغرب يفوز على زامبيا ويؤهل معه كوت ديفوار

أفلت منتخب كوت ديفوار من خروج شبه مؤكد من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة على أرضه، وتأهل بسيناريو خيالي إلى دور الـ16 من البطولة القارية بعد أن صبت نتائج المنافسين في صالحه.

وحصد منتخب “الأفيال” بطاقة التأهل الأخيرة لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، مستفيدا من فوز المغرب على زامبيا 1 / 0.

وكان الأمل الوحيد في تأهل كوت ديفوار إلى الأدوار الإقصائية يتمثل في عدم فوز زامبيا على المغرب، وهو ما تحقق بالفعل الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وحصد منتخب كوت ديفوار ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، عندما تغلب في المباراة الافتتاحية على غينيا بيساو 2 / 0 ثم خسر أمام نيجيريا 0/ 1 قبل أن يتعرض لخسارة كارثية على يد منتخب غينيا الاستوائية 0 / 4.

ولكن منتخب كوت ديفوار سيكون على موعد مع مواجهة غاية في الصعوبة أمام منتخب السنغال حامل اللقب في دور الستة عشر.

وتجنّب منتخب “الأفيال”، الفائز باللقب عامي 1992 و2015، السيناريو الكارثي الذي صادفه خلال نسخة كأس أمم إفريقيا التي جرت على أرضه في عام 1984 حينما خرج من دور المجموعات.

وانضم منتخب كوت ديفوار إلى منتخبات غينيا وموريتانيا وناميبيا في الظفر ببطاقات التأهل الأربع لأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

لاعبو غينيا يرفضون خوض التدريبات بسبب المستحقات

يواجه منتخب غينيا أزمة كبيرة قبل مواجهته أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية، المقرر لها في السابعة من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

علما أن لاعبي المنتخب الغيني رفضوا خوض التدريبات بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية لدى اتحاد الكرة فى بلادهم.

وذكر التقرير، أن الإعلاميين الغينيين المتواجدين في كوت ديفوار سارعوا إلى الضغط على المسؤولين من أجل منح اللاعبين حقوقهم المادية، قبل أن يجتمع مسؤولو الاتحاد من أجل إيجاد حل للمشكلة. وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الاتحاد الغيني يحاولون اللجوء للحوار وتهدئة الأوضاع، من أجل حث اللاعبين على مواصلة التدريبات والسفر إلى أبيدجان استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية. وكان منتخب غينيا قد تأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف كل من السنغال والكاميرون.

الشناوي يغيب 3 شهور

خضع محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، لعملية بالمنظار بواسطة خبير ألماني متخصص في إصابات الكتف، على أن يغيب الشناوي عن الملاعب لفترة ثلاثة شهور.

وتم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا والجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع الجانب الألماني لإنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بالحارس.

ويتمنى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والجهاز الفني والطبي للمنتخب واللاعبين الشفاء العاجل لمحمد الشناوي.

حصاد كأس أمم إفريقيا

مرحلة المجموعات تسجل رقما قياسيا في عدد الأهداف

سجلت مرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، سجلا تهديفيا تاريخيا، والتي اختتمت مساء الأربعاء المنصرم، بتسجيل 89 هدفا خلال 36 مباراة، بمعدل تهديفي وصل إلى 2.47 هدف في المباراة الواحدة.

واختتمت مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، بتأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن نهائي البطولة، والتي ستنطلق مواجهاته بداية من أمسية اليوم السبت.

وأصبحت مرحلة مجموعات النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية الأكثر تهديفا في تاريخ البطولة برصيد 89 هدفا خلال 36 مباراة، متفوقة على نسختي 2019 في مصر و2021 في الكاميرون، حيث شهدت النسختين تسجيل 69 هدفا في 36 مباراة لكل نسخة.

نيجيريا تحقق أطول سلسلة تأهل ضمن أهم أرقام المجموعات

انتهى دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، وأصبحت مباريات الدور ثمن النهائي معروفة جميعها الآن، وقبل بدء الدور الثاني من المنافسة، يجب التطرق لأهم 10 أحداث في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

1- تأهلت موريتانيا لأول مرة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، وأقصت الجزائر. حقق “المرابطون” أيضا أول فوز لهم في تاريخ مشاركاتهم في المنافسة، بعد 8 مباريات سابقة من دون فوز.

2- حقق منتخب السنغال لأول مرة الحصيلة الكاملة في دور المجموعات، بعد الفوز في ثلاث مباريات، مع تسجيل 8 أهداف وتلقي هدف واحد.

3- أقصي المنتخب الجزائري للمرة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، خرج “الأفناك” من المنافسة برصيد نقطتين، وكانوا قد خرجوا من دور المجموعات برصيد نقطة واحدة فقط، خلال نسخة الكاميرون 2021، لم تحقق الجزائر أي فوز خلال نسختين متتاليتين.

4- سُجلت 3 أهداف بركلات جزاء في مباراة موزمبيق (1) وغانا (2)، التي انتهت بالتعادل 2-2. وهي أعلى حصيلة في مباراة واحدة في كأس أمم إفريقيا.

5- أنهى مهاجم غينيا الإستوائية، إميليو نسوي، دور المجموعات هدّافا برصيد 5 أهداف. وهو ثاني لاعب يحقق مثل هذا الرقم في هذا الدور، منذ أن فعل ذلك الإيفواري، لوران بوكو، (7 أهداف عام 1970).

6- وصلت نيجيريا إلى مرحلة خروج المغلوب في كل من آخر 15 مشاركة لها في كأس أمم إفريقيا، (منذ 1984)، وهي أطول فترة من نوعها في تاريخ البطولة.

7- تلقت كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية أكبر هزيمة لها في كأس أمم إفريقيا، لم تخسر “الأفيال” أي مباراة سابقا في المنافسة بفارق 4 أهداف.

8- غادر 5 مدربين مناصبهم بعد دور المجموعات في كأس أمام إفريقيا، كوت ديفوار 2023، ويتعلق الأمر بكل من توم سنتفيت، مدرب غامبيا، كريس هيوتون، مدرب غانا، جلال القادري، مدرب تونس، جمال بلماضي، مدرب الجزائر، جان لويس غاسي، مدرب كوت ديفوار.

9- انتهت ثلاث مباريات بالتعادل من دون أهداف بنتيجة 0-0، ويتعلق الأمر بمباريات ناميبيا أمام مالي، تنزانيا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، تونس أمام جنوب إفريقيا.

10- تم تسجيل 24 هدفا خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات، أقل من حصيلة الجولة الثانية التي سجل فيها 38 هدفا.

مدرب السنغال الأفضل في دور المجموعات بـ”الكان”

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” صورة لأليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مؤكداً أنه الأفضل في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن أليو سيسيه قاد “أسود التيرانغا” إلى دور الـ16 بأمم إفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز في 3 مباريات ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة التي ضمّت الكاميرون وغينيا وغامبيا.

ونجح المنتخب السنغالي في انتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023، عن جدارة واستحقاق بعد مشوار مميز في دور المجموعات بـ”الكان”. بدأ منتخب السنغال مشواره في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، بالفوز على غامبيا 3-0 ثم التغلب على الكاميرون بنتيجة 3-1، وأخيرًا تخطى غينيا بثنائية نظيفة. وحقق “أسود التيرانغا” الفوز في 3 مباريات بدور المجموعات ولم يتلق أي هزيمة ولم يحقق أي تعادل في مشواره بهذا الدور. كما يعد منتخب ماني ورفاقه هو الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دور المجموعات بـ3 مباريات.

كذلك سجل المنتخب السنغالي 8 أهداف واستقبل هدف وحيد، كما حقق 2 كلين شيت ويعد أفضل دفاع في البطولة، كما صنعوا في 9 فرص محققة للتسجيل طوال مشوار دور المجموعات بأمم إفريقيا 2023.

الجزائريون يغيبون عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات

خلت التشكيلة المثالية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حالياً في كوت ديقوار من أسماء اللاعبين الجزائريين، وهذا بعد المستوى الهزيل الذي قدّمه المنتخب الوطني وفشله في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ونشرت شبكة “هوسكورد” العالمية التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والذي شهد تواجد هداف البطولة إيميليو إنسوي، مهاجم غينيا الاستوائية صاحب الـ5 أهداف والنجم المغربي حكيم زياش والغاني محمد قدوس رغم خروج منتخب بلاده من دور المجموعات، وكذلك السنغالي لامين كامارا بالإضافة إلى مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري.

مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 :

أنغولا ـ ناميبيا (السبت 27 جانفي ـ سا 18.00)

نيجيريا ـ الكاميرون (السبت 27 جانفي ـ سا 21.00)

غينيا الاستوائية ـ غينيا (الأحد 28 جانفي ـ سا 18. 00)

مصر ـ الكونغو الديموقراطية (الأحد 28 جانفي ـ سا 21.00)

الرأس الأخضر ـ موريتانيا (الاثنين 29 جانفي ـ سا 18.00)

السنغال ـ كوت ديفوار (الإثنين 29 جانفي ـ سا 21.00)

مالي ـ بوركينا فاسو (الثلاثاء 30 جانفي ـ سا 18.00)

المغرب ـ جنوب إفريقيا (الثلاثاء 30 جانفي ـ سا 21.00)

أونانا يثور على إيتو ويتضامن مع رفاقه في منتخب الكاميرون

برز حارس منتخب الكاميرون، أندريه أونانا، بتصرفاته المثالية، خلال المواجهة الحاسمة التي شهدت انتصار منتخب بلاده على غامبيا (3 – 2)، وبالتالي، التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس إفريقيا التي تقام في ساحل العاج، بعد مباراة شديدة الإثارة والتنافس.

ورغم غيابه عن المباراة الحاسمة، حيث كان احتياطياً، فإن حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي حاول لعب دور القائد المثالي، من خلال تحفيز رفاقه قبل المباراة وعدم إثارة الأزمة، رغم صدمة الإبقاء عليه بديلاً، حيث ظهر وهو يحفز اللاعبين ومعنوياته عالية قبل ضربة البداية في تصرّف لم يكن متوقعاً من قبله بما أنه عادة ما يرد الفعل بحدة في حال عدم الاعتماد عليه، أو عندما يتعرض إلى الانتقادات مثلما حصل في نهائيات كأس العالم في قطر، عندما قرّر عدم استكمال المشاركة في البطولة بسبب خلافه مع المدرب ريغوبيرت سونغ.

وكشف موقع “أفريك سبورت”، أن أونانا ثار على المدرب سونغ قبل المواجهة أمام غامبيا، معبراً عن غضبه من استبعاده من التشكيلة الأساسية في المباراة القوية، خاصة وأنه قد يخسر مكانه في صفوف فريق مانشستر الإنجليزي، الذي كان يرغب في استمراره مع الفريق وخوض المباريات، بدل المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وكان أونانا قد خسر مكانه الأساسي لفائدة الحارس فابريس أوندوا، بعد أن تلقت شباكه 3 أهداف في مواجهة السنغال خلال الجولة الثانية، وبالتالي، قرّر المدرب الإبقاء عليه بديلا والدفع بالحارس أوندوا الذي شارك أساسيا في اللقاء الأول.

تعرف إلى أكثر النجوم مشاركة في مباريات كأس أمم إفريقيا

ودّع النجم أندري أيو، قائد خط وسط غانا، منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعدما غادر منتخب “البلاك ستارز” المنافسات من مرحلة المجموعات، لكنه استطاع تحقيق عددٍ من الأرقام القياسية.

وتمكن أندري أيو، برفقة النجم التونسي يوسف المساكني، من معادلة الثنائي ريغوبرت سونغ، نجم منتخب الكاميرون السابق، والأسطورة المصرية أحمد حسن، في عدد المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (8 مرات لكل منهم).

لكن النجم الغاني استطاع تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته الدولية مع منتخب غانا، بعدما عادل ريغوبرت سونغ في عدد مرات خوض المواجهات في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (لعب كل منهما 36 مباراة في المسابقة القارية، وحقق لقبها في مناسبتين).

وخلال مشاركة أندري أيو مع منتخب غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من 2008 إلى النسخة الحالية في ساحل العاج، لعب 36 مباراة مع “البلاك ستارز” في المسابقة القارية، ليعادل عدد مرات مشاركة سونغ (36 مباراة من 1998 إلى 2010).

ويأتي في المركز الثالث بقائمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسطورة الكرة المصرية أحمد حسن، الذي لعب مع منتخب “الفراعنة” 32 مباراة في المسابقة القارية من 1996 إلى 2010، واستطاع تحقيق اللقب في 4 مناسبات.

أما في المركز الرابع، فيأتي نجم الكرة المالية السابق سيدو كيتا، الذي شارك في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في 31 مباراة من 2002 إلى 2015، لكنه لم يستطع تحقيق النجاح مع منتخب بلاده ولم يصل إلى نهائي المسابقة القارية نهائياً.

ونختم مع جيريمي نجيتاب، نجم الكرة الكاميرونية السابق، الذي حقق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في مناسبتين، بعدما شارك برفقة “الأسود غير المروضة” في 31 مباراة بالمسابقة القارية من 1998 إلى 2010.

رفض “إعارة” إيرفي رونار لساحل العاج

بعد أن طلب اتحاد كرة القدم في ساحل لعاج من فرنسا الحصول على خدمات مدرب منتخبها للسيدات إيرفي رونار لقيادة “الأفيال” في بقية كأس الأمم الإفريقية، كشفت صحيفة “ليكيب” الرياضية، مساء الخميس، أن الاتحاد الفرنسي أجاب بالرفض، علما أن عقد رونار سينتهي عقب الألعاب الأولمبية في باريس في أوت. وكان الاتحاد الإيفواري أقال مدربه جان لوي غاسيه الأربعاء على خلفية الخسارة المريرة أمام غينيا الاستوائية 4-صفر.

لقد سعى اتحاد ساحل العاج لكرة القدم الحصول على خدمات مدربها السابق إيرفي رونار، والذي يشرف على تدريبات منتخب سيدات فرنسا، لخلافة مواطنه المقال جان-لوي غاسيه على رأس منتخب “الأفيال” في بقية مشواره بكأس الأمم الإفريقية 2023. لكن صحيفة “ليكيب” الرياضية أكدت أن الاتحاد الفرنسي رفض طلب نظيره الإيفواري. ويحظى رونار باحترام وبشعبية كبيرة في ساحل العاج، والتي قادها للفوز بنسخة كأس الأمم القارية 2015 بغينيا الاستوائية. وينتهي عقده مع الاتحاد الفرنسي عقب الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وكان الاتحاد العاجي قرر الأربعاء إقالة غاسيه يومين بعد خسارة منتخب البلد المضيف لكأس الأمم 4-صفر أمام غينيا الاستوائية، ما أثار عاصفة من الانتقادات وبعض الاحتجاجات العنيفة في الشارع. ويواجه زملاء سيرج أورييه الاثنين منتخب السنغال في ثمن النهائي بمدينة ياموسوكرو (وسط ساحل العاج).

الكاميرون يستعيد نجمه ويهدّد نيجيريا

استعاد منتخب الكاميرون خدمات نجمه الأول، فينسنت أبوبكر قبل أهم مباراة يخوضها منتخب “الأسود غير المروضة” منذ انطلاق كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها ساحل العاج، حيث منحه الأطباء الضوء الأخضر للمشاركة ضد المنتخب النيجيري.

وسيتمكّن المدير الفني، ريغوبار سونغ من الاعتماد على مهاجمه في المباراة المقبلة ضد نيجيريا، وهذا بعد غيابه عن مباريات الدور الأول بسبب تعرضه لإصابة في التدريبات قبل اللقاء الأول. وسيستعيد المنتخب الكاميروني مهاجماً آخر هو نجم أولمبيك مارسيليا السابق، كلينتون نجي الذي غاب هو الآخر عن المباريات الأخيرة، إذ ظهر الثنائي وهو يخوض الحصة التدريبية الأخيرة، على أن يتم تجهيزهما قبل يوم السبت موعد المباراة النارية المنتظرة.

ومن الواضح أن المنتخب الكاميروني استعاد نجومه في الوقت المناسب، حيث سيلاقي المنتخب النيجيري في مباراة قوية جدا تستوجب حضور جميع النجوم، خاصة أن المنتخب الكاميروني يبحث عن تجاوز خيبات المباريات الأولى بعد هزيمته من السنغال وتعادل أمام غينيا.

ويُعتبر فينسنت أبوبكر هو أهم مهاجم في منتخب الكاميرون إلى جانب كارل توكو إيكامبي، وهذا ما يحول أنظار الكاميرونيين تجاهه لكي يلعب دور البطل بتسجيل الأهداف، فيما لم يتضح إن كان قادرا على خوض مباراة نيجيريا منذ بدايتها، أو المشاركة في الشوط الثاني وفقا لسير المواجهة ونتيجتها.