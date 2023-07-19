7 خطوات عملية للإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين ليس بالمهمة المستحيلة إذا توفرت الإرادة القوية التي يدعمها الدافع الشخصي الذي يتمثل في الوقاية من الأمراض الخطيرة.

يحتاج الأمر إلى خطوات عملية ينبغي اتباعها بحزم لتقليل فرصة الإصابة بسرطان الرئة أو أمراض القلب أو حالات أخرى.

ومن بين هذه الخطوات:

-حدّد يوم الإقلاع عن التبغ وتعهد بعدم الاقتراب منه.

– اختر تاريخا عندما تتوقف عن استخدام منتجات التبغ، وقدم تعهدا أو التزاما أمام الأشخاص الذين سيدعمونك.

-استخدم الوقت حتى يوم الإقلاع عن التدخين للاستعداد والتقليل التدريجي لعدد السجائر التي تدخنها.

اختر طريقتك للإقلاع عن التدخين

هناك ثلاث طرق، يمكنك اختيار واحدة أو استخدامها معا:

– توقف مرة واحدة في اليوم الذي قررت فيه الإقلاع.

– قلل عدد السجائر التي تدخنها كل يوم حتى تتوقف تماما.

على سبيل المثال، إذا كنت تدخن 20 سيجارة كل يوم، قلل ذلك إلى 10 سيجارة يوميا لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

بعد ذلك، قم بتقطيعها إلى خمس سجائر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، تتبع التقويم، بحلول يوم الإقلاع عن التدخين، توقف تماما.

-احسب عدد النفخات التي تأخذها عادة من كل سيجارة، ثم قلل عدد النفخات كل يومين إلى ثلاثة أيام.

تحدث مع الطبيب وقرر ما إذا كنت ستحتاج إلى أدوية أو مساعدة أخرى للإقلاع عن التدخين بنجاح، وفق موقع heart.

وجبات خفيفة

تناول وجبات صحية وخفيفة مثل: فواكه وخضراوات، المكسرات والبذور، النعناع الخالي من السكر والعلكة.

مارس هواياتك

ابحث عن طرق ممتعة لملء الوقت الذي قد تميل فيه إلى التدخين، بممارسة هواياتك، والتمرن على ألعاب رياضية.

– قم بزيارة أصدقاء غير مدخنين

-جرّب هواية جديدة تشغل يديك بها

امنح نفسك استراحة

أحد أسباب تدخين الناس، هو أن النيكوتين يساعدهم على الاسترخاء،وبمجرد الإقلاع عن التدخين، ستحتاج إلى طرق جديدة للاسترخاء.

حاول تجنب المواقف العصيبة خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد التوقف عن التدخين.

اختر مكافأتك

بالإضافة إلى جميع الفوائد الصحية، فإن إحدى مزايا الإقلاع عن السجائر هي كل الأموال التي ستدخرها.

هناك حاسبات على الإنترنت تكتشف مدى ثراءك، لذلك كافئ نفسك بإنفاق جزء منه على شيء ممتع.

تذكر أن الوقت في صالحك

بمجرد الإقلاع عن التدخين، تبدأ في الحصول على فوائد صحية فورية بعد 20 دقيقة فقط، يعود معدل ضربات قلبك إلى طبيعته.

وفي غضون يوم واحد، ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم.

وفي غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط، ستبدأ في تقليل احتمالات إصابتك بنوبة قلبية.

وعلى المدى الطويل، ستقلل من فرصة الإصابة بسرطان الرئة وأنواع السرطان الأخرى، بحسب موقع webmd.