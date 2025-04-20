7 طرق طبيعية للتخفيف من جرثومة المعدة

يجهل معظم الأشخاص إصابتهم بجرثومة المعدة إلا أن يصابوا بأعراض خطيرة تجعلهم يبحثون عن العلاج الذي قد يطول خاصة في غياب التشخيص المناسب.

ووفقا للمراكز الأمريكيةللسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن حوالي 66% من سكان العالم مصابون بالجرثومة الملوية البوابية.

وفي البلدان النامية، تزداد الأرقام سوءا، حيث يُحتمل إصابة ما يصل إلى 80% من البالغين و10% من الأطفال بعدوى الجرثومة، وفقا لموقع draxe.

ما هي جرثومة المعدة؟

جرثومة المعدة، والمعروفة بالبكتيريا الحلزونية، هي نوع من البكتيريا التي تعيش في المعدة وتسبب العديد من المشاكل الصحية.

رغم أن كثير من الناس قد لا يظهر لديهم أعراض، فإن الجرثومة يمكن أن تسبب التهابا مزمنا في المعدة وقد تؤدي إلى القرحة.

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

تنتقل جرثومة المعدة عادة من خلال تناول أطعمة أو مياه ملوثة، كما أن عوامل أخرى مثل ضعف جهاز المناعة أو استخدام الأدوية مثل المضادات الحيوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة.

أعراض جرثومة المعدة وكيفية التشخيص

تشمل الأعراض الشائعة لجرثومة المعدة آلاما في البطن، الغثيان، والانتفاخ،ويمكن تشخيص الجرثومة من خلال اختبارات التنفس، فحوصات الدم، أو تنظير المعدة، بحسب موقع hayaticare.

علاجات طبيعية

الحبة السوداء

دُرست الحبة السوداءجيدا لعلاج جرثومة المعدة الملوية البوابية نظرًا لخصائصها المضادة للالتهابات.

ففي تجربة سريرية أُجريت في المملكة العربية السعودية، حقق تناول غرامين من الحبة السوداء يوميا نتائج مماثلة لنتائج العلاج الثلاثي لمدة أسبوعين، مما أعطى معدل شفاء مرتفعا جدا.

القرفة

في تجربة سريرية أخرى، أُجريت على مرضى يعانون من جرثومة المعدة، لوحظ انخفاض في نسبة بكتيريا الملوية البوابية بعد تناول القرفة،ويُوصي الخبراء بإضافة ثلث ملعقة صغيرة من القرفة إلى وجباتك.

بروبوليس

البروبوليس مادة يصنعها النحل من براعم أشجار الحور والأشجار المخروطية، وقد وُجد أن مستخلص البروبوليس مثبط جيد يمكن استخدامه في علاج بكتيريا المعدة لتحسين صحة الإنسان.

يُوصي بتناول 15 ملغ من البروبوليس يوميا، وأفضل وقت لتناوله هو قبل النوم مباشرة.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، حيث يعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، وقد يساعد في الوقاية من قرحة المعدة وتخفيف أعراضها.

الثوم

كان لدى المرضى الذين تناولوا الثوم معدلات استعمار أقل بكثير لبكتيريا الملوية البوابية مقارنة بالمجموعة التي لم تتناوله.

عصير الكرنب

يُستخدم عصير الكرنب تاريخيا لعلاج قرحة المعدة، وله تأثيرات مثبطة كبيرة على التهاب المعدة الناتج البكتيريا.

كما أن عصير الكرنب، لغناه بالجلوتامين، يُساعد في دعم شفاء الأمعاء، ضع الكرنب في عصارة واشرب منه حوالي120 مل يوميا.

عرق السوس

أظهرت الدراسات أن عرق السوس فعال في القضاء على بكتيريا الحلزونية البوابية، لذلك، فهو علاج طبيعي رائع،يُنصح بالبدء بجرعة 400 ملغ يوميا، وفق موقع thyroidboss.

علاجات منزلية أخرى

هذه بعض الطرق المنزلية والأساليب الطبيعية التي قد تسهم في علاج جرثومة المعدة:

-الاستحمام بمياه تم تذويب كمية قليلة من الملح الإنجليزي فيها مرة واحدة أسبوعيّا.

ـ تناول أنواع معينة من المشروبات، مثل: الشاي الأخضر، وخل التفاح المخفف، وزيت الزيتون، وعصير التوت البري، بحسب موقع webteb.