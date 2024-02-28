7 طرق لتوفير المال في شهر رمضان

تخصص الأسر الجزائرية ميزانية كبيرة لشهر رمضان، ولكنها كثيرا ما تفقد السيطرة عليها بسبب عدم ترشيد الاستهلاك، واشتراء لوازم غير ضرورية.

في هذا المقال، يقترح عليك الخبراء مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعدك في توفير المال قبل وأثناء رمضان، وتأتي على رأس هذه النصائح تحديد ميزانية واضحة يجب الالتزام بها.

حددي ميزانيتك

ضعي قائمة باحتياجاتك وحددي ميزانيتك لشهر رمضان والتي تتضمن كل المصاريف الأساسية والإضافية لتكوني على دراية كاملة بأولوياتك وكيفية الانفاق.

لا تتسوق أثناء الصيام

عند الجوع، ستقوم بشراء كميات كبيرة قد لا تحتاجها، وغالبا ستقوم بشراء أطعمة ذات سعرات حرارية عالية جدا وليست صحية لذا تجنب التسوق أثناء الصيام.

تسوق مرة واحدة في الأسبوع

لا تشتري الخضروات والفواكه بكميات كبيرة واكتفى باحتياجات الأسبوع فقط حتى لا تتلف.

التركيز على النوع وليس الكم.

لا تبالغي في الأصناف التي تقومين بإعدادها عندما توجهين دعوة للضيوف، وتذكري أن الصائم يأكل أقل من المعتاد.

احتفظي بالأكل المتبقي

اجمعي الأكل المتبقي واحفظيه جيدا في الثلاجة لأنه سيكفي لإفطار يوم في رمضان أو يمكنك وضعه بشكل مرتب في أطباق وقومي بتوزيعه لأي شخص محتاج.

حدد ميزانية للتبرع

تذكر أن رمضان شهر العطاء والخير ويجب علينا تحديد مبلغ للتبرع للمحتاجين، وفق موقع bankonus.

كيفي تعدين قائمة مشتريات رمضان؟

-نظفي الأماكن المخصصة لتخزين الطعام في البداية، مثل الأدراج، والخزائن وذلك لمعرفة النواقص بالتحديد.

-نظفي وجهزي الثلاجة والمجمد، وذلك لكي تحددي المساحة المتوفرة للتخزين، وكذلك معرفة الأنواع المتاحة حتى لا تحتاجي لشرائها مرة أخرى.

-تحضير قائمة الوجبات الخاصة بالإفطار والسحور التي سيتم تقديمها على مدار الشهر على حسب عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى عدد الدعوات التي ستوجهينها للأشخاص.

– كتابة الأغراض الرمضانية الناقصة في منزلك، مع تحديد الكميات المطلوبة، مثل اللحوم، المواد الغذائية الجافة، الفواكه والخضراوات، البهارات، وغيرها.

– ينصح بتجهيز الأكياس والأغراض الخاصة بتخزين المأكولات قبل شراء المشتريات الرمضانية، وذلك لحفظها مباشرةبعد شرائها حتى لا تتلف، بحسب موقع mhtwyat.

ماهي أخطاء التسوق؟

عدم قراءة بيانات المنتجات

بعض المتاجر تقوم بوضع تخفيضات على المنتجات التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها، وبالتالي إذا اشتريت كمية كبيرة من هذه المنتجات، لا يُمكنك تخزينها لفترة طويلة.

التركيز على العروض بشكل مبالغ

تزداد رغبة الأفراد في شراء العديد من المنتجات ليسوا بحاجة إليها وإنما عليها عروض مغرية، لذا تجنّب الوقوع في الإسراف وشراء منتجات أنت لست بحاجة إليها.

كثرة عدد مرات التسوّق

زيادة عدد مرات التسوّق الأسبوعية يرفع من تكلفة المشتريات من حيث إنفاق المزيد من المال والوقت والجهد، بالإضافة إلى وجود فرص أكبر لشراء الكماليات التي لا تحتاج إليها حاليا.

شراء الوجبات الجاهزة

قد يعتقد البعض أن الاعتماد بشكل كبير على الوجبات الجاهزة هو نوع من التوفير المالي، ولكن هذا مخالف للواقع، كما أنها غير صحية في كثير من الأحيان، وفق ما أشار إليه موقع riyali.