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رياضة

8 أندية أوروبية تُطارد عمّورة بـ 20 مليون أورو

علي بهلولي
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8 أندية أوروبية تُطارد عمّورة بـ 20 مليون أورو
ح.م

تتنافس ثمانية أندية أوروبية هذه الأيّام، للاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة.

ويرتبط المهاجم عمّورة (23 سنة) مع نادي سان جيلواز البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027. مع إمكانية التمديد حتّى الـ 30 من جوان 2028.

وتتمثّل أسماء هذه الأندية في: برايتون وليفربول ووست هام وولفرهامبتون ونيوكاسل من إنجلترا، وآينتراخت فرانكفورت رفقة فولفسبورغ من ألمانيا، ومرسيليا من فرنسا. عِلما أن رجل الأعمال الإنجليزي توني بلوم يملك غالبية أسهم ناديَي برايتون وسان جيلواز.

واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الثلاثاء، فإن مُمثّلي هذه الأندية جمعوا في الفترة الأخيرة معلومات عن الدولي الجزائري، تمهيدا لِإجراء المفاوضات.

وقدّرت وسيلة الإعلام القيمة المالية الحالية لِمُهاجم “الخضر” في سوق الانتقالات، بِرقم 20 مليون أورو.

وسجّل محمد الأمين عمورة 25 هدفا ووزّع 8 تمريرات حاسمة، في كلّ المقابلات الرّسمية والودّية هذا الموسم، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني.

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