من 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2026

8 شواطئ مسموحة للسباحة في تيزي وزو

ح.م
الحماية المدنية

نصّبت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو يوم الإثنين، جهاز حراسة الشواطيء للموسم الصيفي 2026، عبر 8 شواطئ مسموحة للسباحة، بموجب قرار ولائي.

وتتوزّع الشواطئ المسموحة للسباحة في تيزي وزو على بلديات تيقزيرت، أزفون، وإفليسن، وهي كالتالي:

  • شاطئ تاسالاست،
  • الشاطئ الكبير،
  • شاطئ فرعون غرب،
  • شاطئ فرعون شرق،
  • شاطئ الخروبة،
  • شاطئ المركز،
  • شاطئ سيدي خليفة،
  • شاطئ الجنة الصغيرة.

ودعت المديرية الولائية للحماية المدنية إلى عدم التردد على الشواطى الممنوعة للسباحة، والأماكن الصخرية الخطيرة. مشيرة إلى أن ساعات الحراسة تبدأ من 9:00 صباحا إلى غاية 19:00 مساءا، طيلة موسم الاصطياف الممتدّ من 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2026.

