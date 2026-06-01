من 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2026
8 شواطئ مسموحة للسباحة في تيزي وزو
نصّبت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو يوم الإثنين، جهاز حراسة الشواطيء للموسم الصيفي 2026، عبر 8 شواطئ مسموحة للسباحة، بموجب قرار ولائي.
وتتوزّع الشواطئ المسموحة للسباحة في تيزي وزو على بلديات تيقزيرت، أزفون، وإفليسن، وهي كالتالي:
- شاطئ تاسالاست،
- الشاطئ الكبير،
- شاطئ فرعون غرب،
- شاطئ فرعون شرق،
- شاطئ الخروبة،
- شاطئ المركز،
- شاطئ سيدي خليفة،
- شاطئ الجنة الصغيرة.
ودعت المديرية الولائية للحماية المدنية إلى عدم التردد على الشواطى الممنوعة للسباحة، والأماكن الصخرية الخطيرة. مشيرة إلى أن ساعات الحراسة تبدأ من 9:00 صباحا إلى غاية 19:00 مساءا، طيلة موسم الاصطياف الممتدّ من 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2026.