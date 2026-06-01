8 شواطئ مسموحة للسباحة في تيزي وزو

نصّبت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو يوم الإثنين، جهاز حراسة الشواطيء للموسم الصيفي 2026، عبر 8 شواطئ مسموحة للسباحة، بموجب قرار ولائي.

وتتوزّع الشواطئ المسموحة للسباحة في تيزي وزو على بلديات تيقزيرت، أزفون، وإفليسن، وهي كالتالي:

شاطئ تاسالاست،

الشاطئ الكبير،

شاطئ فرعون غرب،

شاطئ فرعون شرق،

شاطئ الخروبة،

شاطئ المركز،

شاطئ سيدي خليفة،

شاطئ الجنة الصغيرة.

ودعت المديرية الولائية للحماية المدنية إلى عدم التردد على الشواطى الممنوعة للسباحة، والأماكن الصخرية الخطيرة. مشيرة إلى أن ساعات الحراسة تبدأ من 9:00 صباحا إلى غاية 19:00 مساءا، طيلة موسم الاصطياف الممتدّ من 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2026.