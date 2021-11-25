شرفي: أصوات الناخبين أمانة وستكون محفوظة

طمأن، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، الخميس، الهيئة الناخبة، بأن أصواتها ستكون أمانة ومحفوظة في الإنتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل.

وخلال تصريحه لوسائل الإعلام، على هامش زيارته إلى مركز الإنتخاب “عبد الرحمان قهواجي”، أكد شرفي أن الجزائر الجديدة تبنى عبر الاختيار الحر للشعب لمن يتولى أموره، مشيرا إلى أن المسار بدأ برئيس ذي شرعية ثم برلمان حر وسنكملها بمجالس بلدية وولائية يسيرها من اختارهم الشعب.

وأبرز شرفي، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “حرصت منذ الانتخابات الرئاسية في 2019 على صون الأمانة”، مستدلا في ذلك بعدد المتطوعين لمراقبة عملية الاقتراع.