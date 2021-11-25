-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

شرفي: أصوات الناخبين أمانة وستكون محفوظة

الشروق أونلاين
  • 72
  • 0
شرفي: أصوات الناخبين أمانة وستكون محفوظة

طمأن، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، الخميس، الهيئة الناخبة، بأن أصواتها ستكون أمانة ومحفوظة في الإنتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل.

وخلال تصريحه لوسائل الإعلام، على هامش زيارته إلى مركز الإنتخاب “عبد الرحمان قهواجي”، أكد شرفي أن الجزائر الجديدة تبنى عبر الاختيار الحر للشعب لمن يتولى أموره، مشيرا إلى أن المسار بدأ برئيس ذي شرعية ثم برلمان حر وسنكملها بمجالس بلدية وولائية يسيرها من اختارهم الشعب.

وأبرز شرفي، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “حرصت منذ الانتخابات الرئاسية في 2019 على صون الأمانة”، مستدلا في ذلك بعدد المتطوعين لمراقبة عملية الاقتراع.

مقالات ذات صلة
مقري: فرنسا تريد إفساد الجزائر كما فعلت مع مستعمراتها

مقري: فرنسا تريد إفساد الجزائر كما فعلت مع مستعمراتها

منح أول شهادة اعتماد لتحاليل المناجم نهاية الشهر الجاري

منح أول شهادة اعتماد لتحاليل المناجم نهاية الشهر الجاري

فرحة بفتح بيوت الوضوء.. ومخاوف من الموجة الرابعة

فرحة بفتح بيوت الوضوء.. ومخاوف من الموجة الرابعة

الأمير عبد القادر.. نموذج إنساني لحل مشاكل العالم

الأمير عبد القادر.. نموذج إنساني لحل مشاكل العالم

مجلس الأمة يصادق على 13 أمرية رئاسية

مجلس الأمة يصادق على 13 أمرية رئاسية

الموجة الرابعة لكورونا

الموجة الرابعة لكورونا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد