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رياضة

82 مليار سنتيم تلوح في الأفق وشباب بلوزداد سيُعاني التّخمة

علي بهلولي
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82 مليار سنتيم تلوح في الأفق وشباب بلوزداد سيُعاني التّخمة
شباب بلوزداد بِمُحاذاة الجنّة!

يبدو أن فريق شباب بلوزداد سيُعاني التّخمة مادّيا هذا الموسم، بِسبب تعاظم وتهاطل الجوائز المالية.

ويسير الشباب قدما نحو الاحتفاظ بِلقب البطولة الوطنية، بعد خوضه مباراة الجولة الـ 24 (بقيت ستّ جولات). وفي كأس الجمهورية بلغ المواجهة النّهائية، وقد يحتفظ بِتاج هذه المُسابقة.

وانطلاقا من جويلية المُقبل، يخوض رجال المدرب نبيل الكوكي منافسة كأس العرب للأندية.

ويلعب فريق “أبناء العقيبة” في فوج يضمّ الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي، والفائز من مقابلتَي (في الـ 2 والـ 6 من جوان المقبل) نواديبو الموريتاني والكويت الكويتي.

وبعد ثلاث جولات (وليس ستّ)، توجد بينها مقابلتان بِالجزائر، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِربع نهائي الكأس العربية.

ورصد الاتحاد العربي لِكرة القدم جوائز كأس الأندية طبعة 2023، كالتّالي:

الفائز: 6 ملايين دولار (نحو 82 مليار سنتيم).

الخاسر في النّهائي: 2.5 مليون دولار (نحو 34 مليار سنتيم).

الخاسران في نصف النّهائي: 200 ألف دولار (نحو 2.7 مليار سنتيم).

الخاسرون في ربع النّهائي: 150 ألف دولار (نحو مليارَي سنتيم).

تجمّد المشاركة في دور المجموعات: 100 ألف دولار (نحو 1.3 مليار سنتيم).

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