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الجزائر

82 ناجحا في أول مسابقة دكتوراه للالتحاق بـ “دار القرآن” في جامع الجزائر

الشروق أونلاين
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82 ناجحا في أول مسابقة دكتوراه للالتحاق بـ “دار القرآن” في جامع الجزائر
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جامع الجزائر

أعلنت المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة (دار القرآن) بجامع الجزائر يوم الخميس، نجاح 82 طالبا في أول مسابقة دكتوراه بالمدرسة.

وحسب ما أوضحه بيان لجامع الجزائر، فقد فاز الطلبة الناجحون، وهم 50 طالبا و32 طالبة، بعد اجتيازهم المقابلة الشفهية، من أصل 202 طالبا اجتاز الامتحانات الكتابية في 12 تخصّص.

وحرص عميد الجامع محمد المأمون القاسمي الحسني، على إشراك 14 مؤسّسة جامعيّة وطنيّة في تأطير هذه المسابقة. بينها جامعة الأمير عبد القادر في قسنطينة، يقول البيان.

وكان عميد جامع الجزائر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أشرفا مطلع جانفي الجاري، على انطلاق مسابقة الدكتوراه الأولى للالتحاق بـ”دار القرآن” التابعة للجامع.

وأجري اليوم الأول من المسابقة يومي 2 و3 جانفي الجاري، بكلية الحقوق لجامعة الجزائر (سعيد حمدين). بمشاركة 921 مترشّحا، في 3 تخصّصات هي:

  • القرآن والمعارف الشرعية.
  • القرآن وحوار الحضارات والثقافات.
  • القرآن ومعارف الإيمان والسلوك.

على أن يشارك في امتحانات اليوم الثاني 967 مترشّحا، في 9 تخصّصات هي:

  • الأسواق المالية الإسلامية.
  • التأمين التكافلي.
  • التكنولوجيا المالية والصيرفة الإسلامية
  • التراث العمراني والمعماري.
  • عمران وتخطيط.
  • علم النفس الاجتماعي، من منظور إسلامي.
  • علم النفس التربوي، من منظور إسلامي.
  • علم النفس العيادي، من منظور إسلامي.
  • تاريخ علوم الرياضيات.

وكانت “دار القرآن” قد أطلقت منصّة إلكترونية، لتسجيل 2188 مترشّحا للمسابقة. حيث استوفى 1888 طالبا منهم شروط المشاركة في الامتحان الكتابي.

وأعلنت القائمة النهائية للمترشّحين يوم 27 ديسمبر 2023. بعد أن حُدّدت المقاعد البيداغوجية لهذا الموسم الجامعي بـ 82 مقعدا.

ويتابع الناجحون في المسابقة دراستهم العليا بداية من الثلاثي الأول من العام الجاري، في التخصّصات الآتية:

  • العلوم الإسلامية: 30 مقعدا.
  • العلوم المالية والمحاسبة: 15 مقعدا.
  • الرياضيات (تاريخ العلوم): 10 مقاعد.
  • العلوم الاجتماعية: 18 مقعدا.
  • الهندسة المعمارية: 09 مقاعد.
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