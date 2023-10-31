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8610 شهداء في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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8610 شهداء في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين
ح.م
من مخلّفات عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على غزة، إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الصادر يوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8485 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.

وبينت الوزارة في تقريرها، أن 73 بالمئة من الشهداء في حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنّين.

وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا، والجرحى إلى 2050 جريحا، منذ السابع من أكتوبر الجاري، يضيف المصدر ذاته.

من جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، أنها استنفدت احتياطاتها من الوقود، وبدأت بتقليص عملياتها الإغاثية في القطاع بشكل كبير.

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