8700 مليار.. ديون جزائريين لدى شركات التأمينات

1.3 مليون ملف عالق

يتكدّس ما يقارب 1.3 مليون ملف لضحايا حوادث المرور وأصحاب ملفات القروض والحرائق والكوارث الطبيعية والتعويضات الفلاحية، في أدراج شركات التأمين التي ينتظر أن توقّع تعويضات لفائدة زبائنها تصل قيمتها 8700 مليار سنتيم، وفقا لحصيلة المجلس الوطني للتأمينات الخاصة بالسداسي الأول للسنة الجارية، في حين لا يزال رقم أعمال تأمين السيارات يشهد انخفاضا من سنة إلى أخرى نتيجة استمرار تجميد الاستيراد ووقف نشاط مصانع التركيب، حيث تكبّدت شركات التأمين نتيجة لذلك خسارة عادلت 79 مليار سنتيم في ظرف 6 أشهر.

ووفقا لحصيلة المجلس الوطني للتأمينات، التي اطلعت عليها “الشروق”، فقد ارتفع رقم أعمال شركات التأمين خلال السداسي الأول للسنة الجارية إلى 75 مليار دينار، مقارنة مع 71 مليار دينار السنة الماضية خلال نفس الفترة، بزيادة عادلت 5.7 بالمائة، في حين أن العقود الدولية شهدت هي الأخرى ارتفاعا بلغت نسبته 4.1 بالمائة، حيث ارتفعت من 3.6 إلى 3.8 مليار دينار خلال السداسي الأول للسنة الجارية.

وبلغت نسبة التأمين عن الأشخاص 64.707 مليار دينار مقارنة مع 60.8041 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2020، بزيادة عادلت 3.9 مليار دينار.

وبخصوص التأمين عن الأشخاص، حقق قطاع التأمين رقم 6.553 مليار دينار مقارنة مع 6.573 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2020 بتراجع عادل 0.3 بالمائة، أي ما يزيد عن 20 مليون دينار، وحققت السوق المباشرة رقم أعمال عادل 71.62 مليار دينار مقارنة مع 67.375 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 بنسبة زيادة بلغت 5.8 بالمائة وهو ما يوازي 3.858 مليار دينار.

وبالنسبة للاتفاقيات الدولية، عادلت قيمة العقود 3.790 مليار دينار في النصف الأول لسنة 2021، مقارنة مع 3.662 مليار دينار سنة 2020 بزيادة عادلت 4.1 بالمائة أو 147 مليون دينار، وعادلت قيمة الحوادث المصرح بها في سوق التأمينات خلال نفس الفترة من السنة 321 مليار سنتيم، بارتفاع عادل 12.9 بالمائة، فيما ارتفع عدد الملفات بنسبة 15 بالمائة، وبلغت التعويضات 2940 مليار سنتيم من إجمالي 538 ألف و190 ملف معوض بنسبة زيادة عادلت 22.1 بالمائة من حيث القيمة و27 بالمائة من حيث عدد الملفات.

وبالنسبة لمخزون الملفات التي لا تزال تنتظر التعويض، تراجع عددها وفقا لحصيلة المجلس الوطني للتأمينات، بنسبة 6.1 بالمائة مما قيمته 92.8 مليار دينار إلى 87.2 مليار دينار، ومن حيث عدد الملفات من 1.383 مليون ملف إلى 1.293 مليون ملف خلال السداسي الأول من سنة 2020 مقارنة مع السداسي الأول لسنة 2021.

كما أنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية شهدت سوق التأمينات ارتفاع نسبة تسوية الملفات عادل نسبة 24 بالمائة مقارنة مع السداسي الأول للسنة الماضية.

وفيما يخص التأمين عن المخاطر، وبالنسبة لفرع التأمين عن السيارات فقد بلغ رقم أعماله 33.02 مليار دينار مقارنة مع 33.81 مليار دينار سنة 2020 بتراجع عادل 2.3 بالمائة، بما يصل 79.1 مليار سنتيم، وبالنسبة للتأمين عن الحرائق فقد ارتفع رقم أعماله بـ18.3 بالمائة من 22.6 إلى 26.8 مليار دينار خلال السداسي الأول للسنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، أما فيما يخص للتأمين الفلاحي فقد ارتفع رقم أعماله بنسبة 0.1 بالمائة، من 1.073 إلى 1.074 مليار دينار، وبالنسبة للتأمين عن النقل ارتفع رقم أعماله بنسبة 11.6 بالمائة من 2.282 إلى 2.546 مليار دينار، وارتفع رقم التأمين عن القروض بنسبة 29 بالمائة .

وأرجع المجلس الوطني تراجع رقم أعمال تأمين السيارات التي تمثل 51 من محفظة التأمين عن الأخطار إلى سحب ضريبة التلوث من شركات التأمين ووقف نشاط استيراد المركبات الجديدة وغلق غرف العرض والبيع ووقف نشاط مصانع التركيب.