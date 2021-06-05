9400 مليار عائدات النفايات المنزلية سنويا

مداخيل "رسكلة" البلاستيك تفوق 6 آلاف مليار

يشارك ازيد من 170 عارضا جزائريا وأجنبيا ابتداء من السبت في الطبعة الثانية للصالون الجزائري الافتراضي حول النفايات وذلك تحت شعار “الاقتصاد الدائري في افريقيا، فرص للاستثمار”.

ويتم تنظيم هذه التظاهرة الممتدة من 5 إلى 7 جوان الجاري من طرف الوكالة الوطنية للنفايات بالتعاون مع كونفدرالية المؤسسات الكونغولية وتحت إشراف وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة وذلك بهدف “تعزيز فرص الاستثمار في مجالات تثمين النفايات في افريقيا”.

وستعرف التظاهرة مشاركة عارضين من مختلف دول العالم كجمهورية الكونغو الديموقراطية والكاميرون وغينيا ومالي والسنيغال وتونس والنيجر وغانا والبينين وموريتانيا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والنمسا وإيطاليا وفرنسا والمانيا وغيرها من الدول.

وبعد أن أكدت الوكالة الوطنية للنفايات ان الصالون الجزائري الافتراضي حول النفايات فرصة لتبادل الخبرات بين الدول وتطوير الشراكة وكذا الاستثمار، دعت أصحاب الخبرة والمختصين في مجال تسيير النفايات وكذا الأسرة الإعلامية المهتمة بالمجال، لعيش هذه التجربة الفريدة من خلال مشاركتهم في هذه التظاهرة.

وحسب الوكالة الوطنية للنفايات فقد بلغت كمية النفايات المنزلية المنتجة سنويا في افريقيا 250 مليون طن، حيث يتم تثمين فقط 4 بالمائة منها وذلك يشكل خسارة اقتصادية قيمتها 8 ملايير دولار. أما عملية جمع النفايات فهي تغطي فقط 55 بالمائة من القارة، تبرز الوكالة نقلا عن منظمة الأمم المتحدة.

اما بالنسبة للجزائر، فقد بلغت كمية النفايات المنزلية المنتجة سنويا 13 مليون طن، حيث ان قيمتها الاقتصادية تصل إلى 94 مليار دج إذا ما تم تثمينها.

وأضافت الوكالة معتمدة على أرقام النظام الوطني المعلوماتي للنفايات، ان تثمين مادة البلاستيك وحدها يمكن أن يدر مبلغا ماليا ضخما يفوق 60 مليار دج ويوفر ما لا يقل عن 7600 منصب عمل مباشر.

لهذا أكد رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي رضا تير للقناة الأولى حرصهم على تشجيع الصناعة الجديدة، والمتمثلة في معالجة النفايات من خلال رفع توصيات للحكومة بغرض إدراجها في سن القوانين.