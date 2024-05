AADL: la date de distribution de près de 40.000 logements à Alger dévoilée

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé, samedi, la distribution de près de 40.000 unités de logement dans le cadre de la formule de location-vente “AADL” dans la wilaya d’Alger, et ce, à l’occasion du 62e anniversaire de l’Indépendance le 5 juillet prochain.

“Nous assurons les souscripteurs que nous serons à l’heure pour la distribution de 40.000 unités de logement dans la capitale en général, le 5 juillet prochain, dont 20.000 unités à Sidi Abdellah”, a déclaré Belaribi lors d’une visite de terrain sur le site des 13.300 logements “AADL” dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, en compagnie du wali de la wilaya d’Alger, Abdenour Rabehi.

Le ministre a affirmé que ces logements achevés disposent de toutes les commodités nécessaires, après que son département ministériel a veillé à concilier la construction des logements et la réalisation des équipements publics.

Il a également salué la rapidité de l’achèvement du pôle urbain de 13.300 logements à Sidi Abdellah, dont les travaux ont commencé fin 2021.

Belaribi a souligné, dans ce sens, que le taux d’avancement des travaux du projet des 10.507 logements, dont le coup d’envoi a été donné par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 5 juillet 2023, est de 80 %, les travaux de bétonnage étant terminés, tandis que les travaux des différents réseaux vont bientôt commencer.

Lors de la présentation d’un exposé sur l’avancement des travaux des projets en cours de réalisation à Sidi Abdellah, le directeur général de l’AADL, Fouad Mokrani, a fait état de l’achèvement des travaux des logements ainsi que de l’aménagement extérieur tridimensionnel du projet des 13.300 logements, avec “un progrès notable dans les travaux routiers et les réseaux primaires et secondaires, y compris l’électricité, le gaz et la fibre optique”.

Il a rappelé que le pôle urbanistique dispose de deux réseaux séparés des eaux usées et des eaux pluviales, en sus de trois stations de pompage et d’une station d’épuration des eaux usées. Il compte également deux centres commerciaux, 53 kiosques, 5 placettes et des petits stades.

Il est également doté d’un grand parc de 4 hectares, avec accès gratuit à internet, des petits stades, un stade omnisports, des espaces pour enfants, un théâtre en plein air et une piscine.

L’espace urbanistique dispose également de 30 équipements publics, dont 11 écoles primaires, 5 CEM, 2 lycées, 2 dispensaires, 2 postes de police, une unité de la Protection civile, deux bibliothèques, une mosquée et deux centres de rechargement des voitures électriques.

S’agissant du projet des 10507 logements, Mokrani a affirmé que toutes les structures publiques nécessaires y sont réalisées, en l’occurrence les écoles primaires, les CEM et lycées, outre une mosquée, une clinique, une bibliothèque, le siège de la sûreté urbaine et deux centres commerciaux.

Estimant que le projet enregistre “un rythme avancé” des travaux, le directeur général a affirmé que les travaux de coulage du béton touchent à leur fin, en attendant l’entame des travaux d’aménagement interne et externe.

Les deux projets se distinguent par l’absence de locaux commerciaux dans les étages inférieurs des immeubles, remplacés par des centres commerciaux et des kiosques, selon les explications fournies à l’occasion.