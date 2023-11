Abbas appelle Biden à faire cesser le génocide contre le peuple palestinien

Le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a appelé samedi soir, quelques heures après deux sauvages bombardements sionistes contre des écoles à Jabaliya qui ont fait plus de 80 martyrs, le président américain Joe Biden à intervenir en urgence pour mettre un terme au génocide contre le peuple palestinien.

”Aujourd’hui, je m’adresse au président américain Joe Biden, qui porte seul la responsabilité en raison de sa position internationale et de sa grande influence sur les autorités d’occupation israéliennes, d’intervenir immédiatement pour mettre fin à cette agression”, a déclaré le président palestinien dans un discours diffusé par la télévision palestinienne.

Mahmoud Abbas a enjoint Joe Biden à intervenir ”immédiatement pour mettre fin à l’agression et de soulager le peuple Palestinien assiégé dans la bande de Ghaza”, ainsi que la fin des ”attaques des forces d’occupation (sionistes) et au terrorisme des colons contre le peuple palestinien en Cisjordanie et à Al Qods occupée, ce qui laisse présager une explosion imminente”.

”Les massacres et les destructions auxquels notre peuple est exposé dépassent les capacités humaines. Qu’attend l’Amérique face au génocide de notre peuple dans la bande de Ghaza”, s’est interrogé le président Mahmoud Abbas, qui a souligné que ”le sang des enfants, des femmes et des personnes âgées ne suffit-il pas à éveiller les consciences du monde?”

“Président Biden, je vous appelle, dans toutes vos capacités officielles et humanitaires, à mettre fin à cette catastrophe humanitaire, et à ce génocide contre notre peuple innocent, dont l’histoire n’exonérera personne, et à porter secours à notre peuple assiégé dans la bande de Ghaza (…) En fait, ce sont des crimes de guerre qui méritent d’être punis”, a ajouté le président palestinien dans son discours, rapporté par l’agence Wafa.

Mahmoud Abbas a insisté sur ”les horribles massacres commis par les forces d’occupation israéliennes contre les enfants palestiniens dans la bande de Ghaza, dont le dernier en date, a-t-il rappelé, a eu lieu aujourd’hui dans les écoles d’Al-Fakhoura et de Tel Al-Zaatar, qui ont coûté la vie à des centaines de personnes déplacées de force de leurs foyers”.

Mahmoud Abbas a appelé « une fois de plus » à mettre fin à « cette agression et à ces crimes de génocide contre les enfants de notre peuple”, qui ont coûté la vie à plus de 12.000 Palestiniens, dont la majorité sont des enfants et des femmes, en plus des blessés et des destructions globales qui ont touché des dizaines de milliers de maisons, d’écoles, d’hôpitaux, de lieux de culte, et des infrastructures publiques.

Lançant ”arrêtez la guerre de génocide contre notre peuple”, Mahmoud Abbas rappelle au président Biden que le peuple palestinien “mérite de vivre dans sa patrie en toute liberté et dignité, et restera attaché à sa terre jusqu’à ce qu’il obtienne ses droits légitimes à l’indépendance et à un Etat avec comme capitale, Al Qods”.