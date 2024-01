Aboutrika: “Mahrez n’a rien proposé, il aurait dû être sorti”

L’ancienne Star de la sélection égyptienne Mohamed Aboutrika a dit que le capitaine des Verts Riyad Mahrez a été transparent lors du match Algérie-Angola et il aurait dû être sorti.

S’exprimant sur le plateau de BeInSports dédié à la CAN 2023, Aboutrika a ajouté que “le coach Belmadi pensait que la Star de l’équipe pourrait toujours faire la différence. Ce qui n’est pas le cas ce soir, car il était mauvais face à l’Angola. Si j’étais à la place du sélectionneur, je l’aurais sorti car à chaque règle une exception”.

“Belmadi a dû remplacer Mahrez par Adam Ounas sur le flanc droit. Je comprends que le coach compte sur la Star n°1 du groupe mais l’équipe d’Algérie est au-dessus de tout”, a-t-il estimé.

Et Trika de conclure: “Mahrez n’a rien donné dans ce match et il a dû, à mon avis, être remplacé par Ounas. Ce n’est pas juste que l’Algérie offre une première mi-temps exemplaire et fléchir d’une telle manière en seconde période”.

Force est de rappeler que les Verts ont été tenus en échec ,lundi soir, en ouverture du Groupe (C) par l’Angola (1-1). L’Algérie a ouvert le score par Bounedjah (18′) avant que Mabululu ne remette les pendules à l’heure (68′ sp).

Un nul décevant pour les hommes de Belmadi qui auraient souhaité entamer le tournoi par une victoire.

Notons qu’hormis le pays hôte (Côte d’Ivoire) et le tenant du titre (le Sénégal), les autres grandes nations ont mal démarré la compétition, à l’image du Ghana battu par le Cap Vert (1-2), et le finaliste l’Égypte qui a égalisé dans le temps additionnel (2-2) face au Mozambique, et le Nigeria qui a fait match nul face à la Guinée équatoriale (1-1) et le Cameroun (3ème lors de l’édition précédente) qui a souffert face à la Guinée Conakry (1-1) et n’a pu égaliser qu’après l’expulsion d’un joueur guinéen en fin de premier acte.

Omar Sellami / Traduit par: Moussa. K.