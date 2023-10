Abu Obeida: “aucune puissance au monde ne peut venir à bout de notre résistance”

Le porte-parole officiel des brigades Al-Qassam Abu Obeida a prononcé jeudi une nouvelle allocution sur fond de poursuite d’agression sioniste contre la bande de Ghaza pour le 13è jour consécutif.

Le porte-parole du bras militaire du mouvement amas a affirmé que la résistance était “prête à mener une longue bataille contre l’occupant”, ajoutant H que “l’occupant sioniste se trouve dans une pire situation depuis 75 ans”.

Abu Obeida a également condamné “le soutien américain impudent à l’entité colonisatrice”, affirmant que la conséquence de ce soutien et de cette couverture américaine aux crimes de l’occupant ne “saurait être que regret et perte”.

“L’ennemi criminel aura une réponse affligeante et douloureuse pour ses crimes perpétrés contre les Palestiniens”, insiste-t-il.

“Aucune puissance au monde ne peut venir à bout de notre résistance”, a indiqué Abu Obeida qui appelle “tous les peuples arabes à défendre leur dignité et leur cause première, à savoir la cause palestinienne”.

“Nous appelons la Ouma à se rassembler devant les ambassades de l’occupant sioniste et les États-Unis”, a-t-il ajouté.