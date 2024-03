Accidents de la circulation: 2 morts et 2 blessés à In Salah

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu, dans soirée d’hier hier mardi au sud de la wilaya d’In Salah, sur l’axe routier menant vers la wilaya de Tamanrasset, ont indiqué mercredi les services de la Protection civile (PC).

L’accident s’est produit sur la route nationale (RN-1), plus précisément au niveau du point kilométrique N 145 au sud d’In Salah, suite à une violente collision entre un véhicule utilitaire et un camion remorque, faisant deux morts qui étaient à bord du véhicule et deux blessés, selon la même source.

Les agents de la Protection civile sont intervenus pour évacuer les corps des deux victimes vers la morgue de l’hôpital de la ville d’In Salah, et ont prodigué les premiers soins aux blessés, a-t-on ajouté. Une enquête à été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.