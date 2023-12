Accidents de la circulation: 5 morts et 170 blessés en 24 heures

Cinq (5) personnes sont décédées et 170 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24h à travers plusieurs wilayas du pays, indique, jeudi, un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec 2 personnes décédées et une autre blessée suite à une collision entre deux véhicules légers survenue sur la RN 1, au niveau de la commune et daïra de Djelfa, précise la même source.

Par ailleurs, 26 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs habitations, ont été secourus par les éléments de la Protection civile à travers les wilayas de Médéa (7 personnes), Mascara (5), Blida (3), Naâma (3), El-Bayadh (3), Alger (2), Bouira (2) et M’sila (1), selon le même bilan.