Accord Moscou-Pyongyang prévoit une assistance mutuelle en cas d'”agression”

Un message qui vise clairement les Occidentaux

Associated Press

Les présidents russe et nord-coréen ont signé mercredi un accord de partenariat stratégique qui prévoit “une assistance mutuelle en cas d’agression”.

« Le traité pour un partenariat global signé aujourd’hui prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas d’agression contre une partie du traité », a déclaré Vladimir Poutine à Pyongyang, ajoutant que cet accord était « un document véritablement révolutionnaire » et que la Russie « n’excluait pas une coopération militaro-technique » avec la Corée du Nord, selon Le Monde.

Pour Kim Jong-un, l’accord d’assistance mutuelle avec la Russie est purement « défensif »

« Ce traité puissant n’est rien de moins qu’un document vraiment constructif, tourné vers l’avenir, et exclusivement pacifique et défensif », a déclaré Kim, au côté du président russe, Vladimir Poutine, qu’il a qualifié de « meilleur ami du peuple coréen ».

« La Russie et la Corée mènent toutes deux une politique étrangère indépendante et n’acceptent pas le langage du chantage et du diktat », a dit, pour sa part, le président russe lors d’une déclaration à la presse, après avoir signé l’accord prévoyant une assistance mutuelle en cas d’« agression » de l’un des deux pays.

Les sanctions de l’ONU contre Pyongyang doivent être « réexaminées », selon Vladimir Poutine

Les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU visant la Corée du Nord pour son programme nucléaire doivent être « réexaminées », a plaidé mercredi le président russe, Vladimir Poutine, lors d’une visite exceptionnelle à Pyongyang.

« Le régime de restrictions d’une durée indéfinie adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies à l’égard de la République populaire démocratique de Corée, et inspiré par les Etats-Unis et leurs alliés, doit être réexaminé », a déclaré Poutine aux côtés du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un.