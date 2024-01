Accords d’Abraham: l’Afrique du Sud appelle les pays signataires à se retirer du processus    

La cheffe de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor a appelé les pays arabes signataires de ce qui est appelé «Accords d’Abraham» à se retirer de ce processus en raison des agressions barbares continues des forces de l’occupation sioniste.

La responsable de l’Afrique du Sud s’est exprimée lors de la réunion de la commission sur la Palestine tenue mercredi en marge de la réunion ministérielle préparatoire du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés.

Mme Naledi Pandor a rappelé dans ce contexte que durant la période de discrimination raciale qu’a connue l’Afrique du Sud, aucun Etat africain parmi ses voisins de son pourtour géographique n’avait reconnu le gouvernement de l’Apartheid, par solidarité et soutien inconditionnel pour l’abolition de cette politique.

Elle a en outre appelé les Etats qui prétendent apporter leur soutien absolu à la cause palestinienne et qui dénoncent les violations sionistes de toutes les chartes e traités internationaux notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à adopter des actions pratiques à l’instar de celle de Pretoria qui a fermé son ambassade auprès de l’entité sioniste, les invitant à rendre publiques leurs condamnations et à ne pas se contenter d’actions discrètes par crainte de réactions à leurs positions de principe.