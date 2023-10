Agressions sionistes: La communauté médicale inquiète après des bombardements aux abords d’un hôpital

Le Croissant-Rouge palestinien a affirmé, dimanche soir, que l’armée sioniste avait bombardé à plusieurs reprises les abords d’un de ses hôpitaux à Ghaza, provoquant des dégâts et mettant en péril les patients et les civils venus s’y réfugier.

«L’armée sioniste continue à tirer délibérément des roquettes aux abords immédiats de l’hôpital al-Quds pour forcer le personnel médical, les personnes déplacées et les patients à évacuer l’hôpital», a indiqué l’organisation dans un communiqué.

«Ceci a causé des dégâts importants dans les services de l’hôpital et a provoqué des suffocations pour certains patients et parmi les personnes déplacées qui s’y abritent, précise le communiqué.

Le Croissant-Rouge précise qu’outre ses patients, le complexe hospitalier accueille 14.000 personnes qui, pour se mettre à l’abri des bombardements sionistes, s’y sont réfugiés, persuadés qu’un hôpital serait épargné par les frappes.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé que l’ordre d’évacuer l’hôpital d’al-Quds était «profondément préoccupant».

«Nous réitérons qu’il est impossible d’évacuer des hôpitaux remplis de patients sans mettre leur vie en danger», a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X, anciennement Twitter.

Le bilan des agressions sionistes contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée a grimpé, dimanche, à 8.069 martyrs et plus de 22.000 blessés, a rapporté l’agence de presse Wafa, citant le ministère palestinien de la Santé.