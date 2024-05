Ahmed Attaf à Copenhague

Réunion ministérielle périodique des pays africains-pays nordiques

Chargé par le président Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé mercredi à Copenhague (Danemark), pour prendre part à la 21e Réunion ministérielle périodique des pays africains-pays nordiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette session, placée sous le thème «Multilatéralisme et renforcement des échanges commerciaux et des investissements conjoints», est consacrée à l’examen de plusieurs questions importantes liées à la paix, à la sécurité, à la coopération économique et à la gouvernance mondiale, outre les perspectives d’intégration du partenariat entre les groupes africain et nordique dans une nouvelle approche mutuellement bénéfique, a précisé le communiqué.

A noter que l’Algérie participe à cette réunion après avoir abrité la précédente édition, qui a donné lieu à des résultats importants qui feront l’objet d’un suivi lors de cette nouvelle session, a conclu la même source.