Air Algérie lance un nouveau numéro pour son centre d’appel

La compagnie nationale Air Algérie a lancé un nouveau numéro de contact pour son centre d’appel et annoncé de nouvelles mises à jour visant à faciliter la communication avec les clients, a indiqué dimanche un communiqué de la compagnie aérienne.

Le nouveau numéro «3302 a été lancé en remplacement du numéro fixe 021986363, qui restera temporairement opérationnel», afin de permettre «une communication efficace avec tous les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, dans le but de faciliter la communication avec les clients et d’améliorer la qualité du service», précise la même source.

Dans le même contexte, Air Algérie a annoncé l’extension des horaires de service pour assurer des appels 24/24h et 7/7j, pour une période d’essai de trois mois, au lieu de la précédente plage horaire limitée de 08:00 à 20:00.

La compagnie nationale Air Algérie a renforcé son centre d’appel par une équipe anglophone, «pour améliorer la communication avec les clients parlant cette langue», conclut la même source.