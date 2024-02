Alain Delon: plusieurs armes à feu et des munitions saisies à son domicile

Les armes ont été retrouvées dans la propriété d’Alain Delon du Loiret, qui abrite également un stand de tir. Selon les premiers éléments de l’enquête, Alain Delon – très affaibli – ne dispose d'”aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu”.

Des dizaines d’armes a feu ont été saisies au domicile d’Alain Delon à Douchy (Loiret), annonce le parquet de Montargis dans un communiqué publié ce mardi 27 février, confirmant une information du Parisien, selon BFMTV. L’opération fait suite à un signalement du juge des tutelles, après qu’un mandataire judiciaire a constaté la possession d’au moins une arme à feu par l’acteur.

Au total, “72 armes à feu et plus de 3000 munitions” ont été saisies jeudi dernier dans la propriété d’Alain Delon, où a également été constatée “l’existence d’un stand de tir”.

“Les premières investigations mettaient en évidence qu’Alain Delon ne bénéficiait d’aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu”, précise le parquet.

Cette annonce intervient en pleine crise familiale chez les Delon: ses enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien se déchirent autour de l’héritage de l’acteur et de son état de santé. Une expertise médicale menée sur l’acteur entre le 13 septembre et le 4 octobre 2023 dépeignait un homme affaibli tant psychologiquement que physiquement.

Des tensions toujours vives au sein de la famille de l’acteur

Dans un récent entretien à Elle, Anouchka Delon, la fille de l’acteur, expliquait se rendre “toujours avec son garde du corps” au sein de la propriété familiale. Car, selon elle, ses frères se baladeraient “armés dans la maison”, se croyant “au Far West”.

“Ma cliente est très inquiète de savoir qu’Alain Delon est gardé sans traitement médical avec des armes à proximité”, assure au Parisien Yassine Bouzrou, l’avocat d’Hiromi Rollin, qui se présente comme la compagne de l’acteur.