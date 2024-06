ALERTE METEO: le mercure frôlera les 50°C dans ces wilayas

La vague de chaleur continue de frapper, ce dimanche 30 juin, plusieurs wilayas du pays dont le mercure pourrait afficher jusqu’à 50° C, selon un BMS émis par l’Office national de météorologie.

Selon ce bulletin, les wilayas concernées sont Ouargla et Touggourt. La validité du BMS s’étend de ce dimanche après-midi jusqu’à 18h00.

Quatre autres wilayas verront le thermomètre s’afficher à plus de 49° C, à savoir Adrar, Timimoune, In Salah et Bordh Badji Mokhtar, selon un autre bulletin valable à partir de ce dimanche jusqu’à mardi prochain.