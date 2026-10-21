Alger: Arrestation de deux propriétaires d’une agence de voyages pour escroquerie

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont mis hors d’état de nuire deux individus pour avoir escroqué plusieurs citoyens, pour des sommes dépassant 11 milliards de centimes, indique mardi un communiqué des mêmes services.

«Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade de lutte contre la grande criminalité relevant de la 3e circonscription de la Police judiciaire d’El Biar, ont arrêté deux individus impliqués dans une affaire d’escroquerie et de fraude au préjudice de plusieurs citoyens, pour des sommes dépassant 11 milliards de centimes, après leur avoir promis l’obtention de visas de courtoisie pour le Hadj et la Omra», précise le communiqué.

Les faits remontent à la réception par le service compétent de plusieurs plaintes faisant état d’escroquerie et de fraude de la part des deux propriétaires d’une agence de voyages, qui «promettaient aux citoyens de leur octroyer des visas de courtoisie en échange de sommes d’argent considérables», ajoute le communiqué.

Les enquêteurs ont alors engagé des investigations sur le terrain et en coordination avec le parquet territorialement compétent, ont identifié les deux suspects et localisé leur lieu de présence, avant de procéder à leur arrestation et de les conduire au service concerné pour la poursuite de l’enquête.

L’opération a permis de recenser un montant total de 11,365 milliards de centimes versé par les citoyens au profit des deux mis en cause et 64 personnes ayant été leurs victimes.

Par la suite, les deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, conclut le communiqué.

APS