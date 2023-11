Alger comme vous ne l’avez jamais vu via l’exposition “La baie d’Alger”!

«La baie d’Alger, El Bahdja», une exposition d’œuvres de l’artiste et architecte Farid Benyaa, proposant des vues inédites de la capitale à travers ses paysages et monuments prestigieux, a été inaugurée samedi soir à Alger.

Accueillie à la galerie d’art «Benyaa», l’exposition propose un voyage visuel parcourant les principaux monuments historiques et édifices de différentes époques de l’histoire de la capitale, remarquable par son esthétique architecturale singulière.

Dessinées à l’encre de chine, les œuvres de Farid Benyaa, alliant art et architecture, développent des vues inédites de la capitale, représentée à travers sa baie, une des plus belles au monde, ses principaux boulevards et monuments historiques et lieux de mémoire.

«Djamaa Ketchaoua», mosquée historique du XVe siècle faisant partie du patrimoine classé de la Casbah d’Alger, le boulevard Zighoud Youcef, offrant une vue sur le port de la ville, la rue Larbi Ben M’Hidi ou encore «Djamaa El Djedid», édifice religieux construit à la fin du XVIIe siècle par Mustapha Pacha, comptent parmi les œuvres exposées.

En couleur ou en noir et blanc, d’autres œuvres aux contours «abstraits», revisitent des immeubles haussmanniens et édifices remarquables par leur architecture comme le Palais des Rais -un des plus importants monuments historiques de la capitale-, la Grande Poste, ouvrage représentatif de l’architecture néo-mauresque, édifié en 1910.

Présent au vernissage, l’artiste Farid Benyaa explique que l’exposition «La baie d’Alger» symbolise l’«alliage entre l’art et l’architecture» à travers ses plus beaux joyaux architecturaux et ses repères historiques.

Avec un niveau élevé de détail, ses œuvres «explorent la beauté architecturale» du patrimoine bâti de la capitale, a résumé l’artiste.

L’exposition «La baie d’Alger, El Bahdja» est visible jusqu’au 18 décembre à la galerie d’art Benyaa.