 Algérie 2 – 2 Burkina Faso

CAN 2023

Condamnée à réagir lors de ce 2è match de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, l’Algérie a arraché un nul (2-2) ce samedi après-midi face au Burkina Faso.

L’attaquant Baghdad Bounedjah a permis aux Verts de revenir de loin en égalisant face au Burkina Faso à la 90’+5.

Le Burkina Faso a ouvert le score par l’intermédiaire de Mohamed Konaté (45’+3) suite à une erreur de marquage de la défense algérienne.C’est sur l’avantage des Étalons (0-1) que s’est achevée la première mi-temps.

Dès l’entame du second acte, le coach Belmadi a incorporé Amoura à la place de Feghouli, ce qui a donné une grande force à l’attaque algérienne qui est parvenue à remettre les pendules à l’heure par Bounedjah (51′).

Vingt minutes après avoir égalisé, les Verts ont encaissé un second but après que Bertrand Traoré ait transformé magistralement un pénalty (71′) concédé par Ait Nouri.

Après ce second but burkinabè, le sélectionneur national a incorporé Ounas et Chaibi à la place respectivement de Mahrez et Belaili.

Jouant le tout pour le tout, le coach a ajouté un attaquant de pointe à savoir Slimani à la place de Nabil Bentaleb.

Après ce deuxième match nul, l’Algérie garde ses chances intactes de se qualifier au second tour à condition de battre la Mauritanie dans le dernier match de phase de poules.

Classement du groupe D:

1- Burkina Faso (4 pts)

2- Algérie (2 pts)

3- Angola 1 point (match en moins)

4- Mauritanie 0 point (match en moins).

Dans ce même groupe, la Mauritanie affrontera l’Angola à partir de 17 h (18h, heure algérienne).

A l’issue de ce deuxième match, l’Algérie n’a toujours pas réussi à réaliser la moindre victoire depuis la CAN 2019 en phase finale de la compétition africaine.