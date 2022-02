Amnesty International: l’apartheid d’Israël contre la population palestinienne

Les responsables des crimes contre l’humanité doivent être jugés, selon AI

Les autorités israéliennes doivent rendre des comptes pour le crime d’apartheid commis contre la population palestinienne, a déclaré Amnesty International (AI) mardi 1er février dans un nouveau rapport accablant.

L’enquête présente en détail le système d’oppression et de domination qu’Israël inflige au peuple palestinien partout où ce pays contrôle ses droits. Sont concernés les Palestiniens et Palestiniennes qui vivent en Israël et dans les territoires palestiniens occupés (TPO), ainsi que les réfugié·e·s déplacés dans d’autres pays.

Traduire en justice les responsables de crimes d’apartheid

Amnesty International appelle la Cour pénale internationale (CPI) a considérer la qualification de crime d’apartheid dans le cadre de son enquête actuelle dans les TPO et appelle tous les Etats a exercer la compétence universelle afin de traduire en justice les personnes responsables de crimes d’apartheid.

Palestiniens victimes de ségrégation, dépossession et d’exclusion

“Notre rapport révèle, indiquent les auteurs de ce document, la véritable ampleur du régime d’apartheid d’Israël. Que ce soit dans la bande de Gaza, a Jérusalem-Est, a Hébron ou en Israël, la population palestinienne est traitée comme un groupe racial inférieur et elle est systématiquement privée de ses droits. Nous avons conclu que les politiques cruelles de ségrégation, de dépossession et d’exclusion mises en œuvre par Israël dans tous les territoires sous son contrôle constituent clairement un apartheid. La communauté internationale a le devoir d’agir”.

“Ce rapport complet et détaillé, intitulé L’apartheid d’Israël contre la population palestinienne: un système cruel de domination et un crime contre l’humanité, montre que les saisies massives de biens fonciers et immobiliers palestiniens, les homicides illégaux, les transferts forcés, les restrictions draconiennes des déplacements, ainsi que le refus de nationalité et de citoyenneté opposé aux Palestinien·ne·s, sont autant de facteurs constitutifs d’un système qui peut être qualifié d’apartheid en vertu du droit international”, a ajouté la même source.

“Ce système est perpétué par des violations qui, d’après les conclusions d’Amnesty International, constituent le crime contre l’humanité d’apartheid tel qu’il est défini dans le Statut de Rome et la Convention sur l’apartheid”.

Imposer un embargo strict sur l’armement a Israël

Compte tenu des homicides illégaux systématiques de Palestinien·ne·s dont fait état son rapport, AI appelle aussi le Conseil de sécurité de l’ONU a imposer a Israël un embargo strict sur l’armement. Le Conseil de sécurité doit par ailleurs imposer des sanctions ciblées, comme le gel d’actifs, aux responsables israéliens les plus impliqués dans le crime d’apartheid.