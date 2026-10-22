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APN: Le ministre de l’Habitat présente le budget prévisionnel du secteur pour 2027 devant la commission compétente

Echoroukonline
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APN: Le ministre de l’Habitat présente le budget prévisionnel du secteur pour 2027 devant la commission compétente

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, a entamé jeudi la présentation des grandes lignes et des priorités du secteur pour l’année 2027 devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN).

La séance qui se tient dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour l’année prochaine, est présidée par le vice-président de la commission Abdennour Belarbi, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, ainsi que des membres de la commission.

APS

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