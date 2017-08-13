تحولت قرية تالين السياحية بمنطقة شنوة في ولاية تيبازة خلال اليومين الأخيرين، إلى الحدث الأول دون منازع للشارع بتيبازة، فبعد أن كانت محل إشادة من سكان المنطقة نظرا لموقعها الجغرافي بأعالي شنوة ونوعية الفيلات الفخمة التي شيدت بالخشب المستورد، تحولت فجأة إلى عملية نصب واحتيال وفساد يقف وراءها شخص كان قد حاول الاستيلاء على مناطق غابية تسببت في دخوله السجن لمدة ستة اشهر.
القضية التي فجرتها فرقة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني السبت، بإلقاء القبض على ستة متورطين اثر عمليات بحث وتحر قامت بها وكشفت عن عمليات نصب واحتيال وتزوير قام بها القائمون على القرية السياحية "تالين" الذين استعملوا بعض وسائل الإعلام للترويج لعملهم الإجرامي، هذه القضية كشفت عن تورط بعض الشخصيات في مساعدة صاحب المشروع الذي تمكن من جمع مئات الملايير من عمليات النصب على الزبائن الذين أوهمهم بعقود مزورة.
وكشفت مصادر "الشروق" ، أن القطعة الأرضية التي شيدت فوقها فيلات فخمة بالخشب المستورد، صنفها المخطط التوجيهي الولائي للتعمير بأنها منطقة غير قابلة للبناء، ورغم ذلك فصاحب المشروع يتوفر على عقود ملكية ورخص بناء، الأمر الذي يطرح السؤال حول الجهة التي استخرجت له هذه الرخصة.
وفضلا عن ذلك، فإن صاحب المشروع كان قد توبع قضائيا من طرف مصالح الغابات منذ ثلاث سنوات بعد استيلائه على منطقة غابية حاول تجسيد المشروع فوقها، حيث أدانته المحكمة بسنة حبسا منها ستة اشهر نافذة، وبعد استنفاد العقوبة، قام بشراء قطعة ارضية ملك للخواص وتمكن من تسوية وضعيتها قانونيا رغم معارضة 14 شخصا من ورثة الأرض التي اشتراها.
وأكدت مصادر الشروق أن عمليات التحقيق التي لا تزال مستمرة ستكشف عن تورط العديد من الأطراف في عمليات النصب والاحتيال والتزوير في هذه القضية التي تمكن صاحبها من جمع مئات الملايير وخطط لبيع أكثر من 2000 قطعة أرض قبل ان تفكك مصالح الدرك خيوط هذه القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة بعد ما استغل صاحبها مواقع التوصل الاجتماعي وبعض القنوات والجرائد للترويج لإمبراطورية الورق.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1مقتل "إرهابي" تائب في جريمة انتقامية بعد 10 سنوات!
2محتالون يبيعون قطع أراض للمواطنين بعقود مزورة مقابل 50 مليونا
3عصابة تضم فتاتين تحاول قتل شاب للاستيلاء على سيارته في خنشلة
4هلاك شابة إثر فيضان وادي تلاغ بسيدي بلعباس
5هذه قصة القرية السياحية "تالين"
Français English
الرأي
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
أصبحت عنوانا للفساد والنصب والاحتيال بتيبازة:
هذه قصة القرية السياحية "تالين"
ب. بوجمعة
تحولت قرية تالين السياحية بمنطقة شنوة في ولاية تيبازة خلال اليومين الأخيرين، إلى الحدث الأول دون منازع للشارع بتيبازة، فبعد أن كانت محل إشادة من سكان المنطقة نظرا لموقعها الجغرافي بأعالي شنوة ونوعية الفيلات الفخمة التي شيدت بالخشب المستورد، تحولت فجأة إلى عملية نصب واحتيال وفساد يقف وراءها شخص كان قد حاول الاستيلاء على مناطق غابية تسببت في دخوله السجن لمدة ستة اشهر.
تغطيات ذات صلة
شاب يقتل زوجته ووالدها وشقيقتها في تيارت
المتشيعون يخرجون للعلن في عاشوراء!
سكان عين صالح يجددون رفضهم المطلق استغلال الغاز الصخري
هذه قصة القرية السياحية "تالين"
طلاسم وصور مقيّدة بأقفال وسط أضرحة الموتى بقالمة
القضية التي فجرتها فرقة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني السبت، بإلقاء القبض على ستة متورطين اثر عمليات بحث وتحر قامت بها وكشفت عن عمليات نصب واحتيال وتزوير قام بها القائمون على القرية السياحية "تالين" الذين استعملوا بعض وسائل الإعلام للترويج لعملهم الإجرامي، هذه القضية كشفت عن تورط بعض الشخصيات في مساعدة صاحب المشروع الذي تمكن من جمع مئات الملايير من عمليات النصب على الزبائن الذين أوهمهم بعقود مزورة.
وكشفت مصادر "الشروق" ، أن القطعة الأرضية التي شيدت فوقها فيلات فخمة بالخشب المستورد، صنفها المخطط التوجيهي الولائي للتعمير بأنها منطقة غير قابلة للبناء، ورغم ذلك فصاحب المشروع يتوفر على عقود ملكية ورخص بناء، الأمر الذي يطرح السؤال حول الجهة التي استخرجت له هذه الرخصة.
وفضلا عن ذلك، فإن صاحب المشروع كان قد توبع قضائيا من طرف مصالح الغابات منذ ثلاث سنوات بعد استيلائه على منطقة غابية حاول تجسيد المشروع فوقها، حيث أدانته المحكمة بسنة حبسا منها ستة اشهر نافذة، وبعد استنفاد العقوبة، قام بشراء قطعة ارضية ملك للخواص وتمكن من تسوية وضعيتها قانونيا رغم معارضة 14 شخصا من ورثة الأرض التي اشتراها.
وأكدت مصادر الشروق أن عمليات التحقيق التي لا تزال مستمرة ستكشف عن تورط العديد من الأطراف في عمليات النصب والاحتيال والتزوير في هذه القضية التي تمكن صاحبها من جمع مئات الملايير وخطط لبيع أكثر من 2000 قطعة أرض قبل ان تفكك مصالح الدرك خيوط هذه القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة بعد ما استغل صاحبها مواقع التوصل الاجتماعي وبعض القنوات والجرائد للترويج لإمبراطورية الورق.