العدد: 5593
2017/10/02
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2017/10/01
العدد: 5591
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2017/09/27
العدد: 5587
2017/09/26
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
أجرى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس، الثلاثاء، توقفا تقنيا بالجزائر العاصمة.
ويقوم الرئيس الفنزويلي، الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح وعدد من أعضاء الحكومة، بجولة في الخارج تقوده إلى كل من روسيا وروسيا البيضاء وتركيا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
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الرأي
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توقف تقني للرئيس مادورو في الجزائر
الشروق أون لاين
أجرى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس، الثلاثاء، توقفا تقنيا بالجزائر العاصمة.
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ويقوم الرئيس الفنزويلي، الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح وعدد من أعضاء الحكومة، بجولة في الخارج تقوده إلى كل من روسيا وروسيا البيضاء وتركيا.