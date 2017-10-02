أثناء توجهه إلى روسيا وتركيا توقف تقني للرئيس مادورو في الجزائر

أجرى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس، الثلاثاء، توقفا تقنيا بالجزائر العاصمة.

ويقوم الرئيس الفنزويلي، الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح وعدد من أعضاء الحكومة، بجولة في الخارج تقوده إلى كل من روسيا وروسيا البيضاء وتركيا.