على خلفية الإساءة للمملكة السعودية بمدرجات الملعب إنهاء مهام رئيس أمن ولاية أم البواقي ورئيس أمن دائرة عين مليلة

أنهى المدير العام للأمن الوطني، اللّواء عبد الغني الهامل، مهامّ رئيس أمن ولاية أم البواقي، عميد أول للشرطة بوصوف عبد السّلام، رفقة كلّ من رئيس أمن دائرة عين أمليلة، وأمر الهامل بتعيين عميد أول للشرطة ربيعي عبد القادر، نائب رئيس أمن ولاية قسنطينة خلفا لرئيس أمن ولاية أم البواقي المنتهية مهامه.

قال مصدر الشروق ، بأنّ القيادة العامة للأمن الوطني، اعتبرت ما حدث أثناء المباراة الأخيرة في مرحلة الذهاب للفريق المحلي جمعية عين مليلة، تقصيرا من المسؤول الأمني في القيام بالواجبات، ومراقبة الأوضاع داخل الملعب وعلى أرضية المدرجات. وتم تنصيب ربيعي عبد القادر صباح الأربعاء. وكانت الحادثة قد خلّفت أزمة ولغطا كبيرا على المستوى الدبلوماسي بين الجزائر والسعودية، بحيث علّق السفير السعودي بالجزائر سامي الصالح، على الصورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقوله "نعمل على التحقق من صحّة الصورة، ويجب الردّ". قبل أن يغرّد مرة أخرى الثلاثاء، عقب لقاء جمع الوزير الأول أحمد أويحيى، برئيس المجلس الشوري السعودي معلنا أن أويحيى قدم "اعتذار الجزائر قيادة وحكومة وشعبا عما بدر من تصرفات غير مسئولة في أحد الملاعب". وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد اعتبر ما حدث بملعب عين مليلة فعلا معزولا، وبأنّ القضاء سيأخذ مجراه للتحقيق في الحادثة، علما أنّ جماهير فريق عين مليلة، كانت قد رفعت لافتة في مدرجات الملعب تحمل صورتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي وعليها عبارة "وجهين لعملة واحدة".