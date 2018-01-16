تفكيك عصابة سرقة المواشي واسترجاع 15 كبشا في سكيكدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القل، غرب ولاية سكيكدة، الخميس، بإيداع ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و35 سنة، ينحدرون من قرية أحمد سالم وبلدية كركرة مركز، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم بتهمة سرقة المواشي، في حين يواصل أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكركرة البحث عن المتهم الرابع الموجود في حالة فرار، كما تم استرجاع 15 كبشا عثر عليها داخل شاحنة من نوع "هاربيل" ووضع هذه الأخيرة بالمحشر البلدي.

وتعود حيثيات القضية إلى شهر أكتوبر الماضي بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكركرة، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية على متن شاحنة صغيرة نوع "هاربيل"، حيث تم ترصد تحركاتهم، ليتم توقيف المركبة المذكورة على مستوى السد الثابت للدرك الوطني وعلى متنهما أفراد العصابة وبعد تفتيشها تم العثور على 15 كبشا داخل الشاحنة تم سرقتهما من داخل إسطبل بقرية أحمد سالم، ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، وبعدها تقدم إلى الفرقة الموال فور سماعه بخبر إيقاف مجموعة من الأشخاص قاموا بسرقة المواشي، حيث تطابقت مواصفات الكباش المسروقة مع تلك المحجوزة.