في انتظار الندوة الصحفية التي ستكشف عن تفاصيل الحدث

نوري كوفي يحيي الذكرى الأربعين لرحيل الشيخ عبد الكريم دالي بأوبرا الجزائر

date 2018/01/19 views 720 comments 0
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icon-writer زهية. م

تحيي مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي الذكرى الأربعين لرحيل شيخ الموسيقي الأندلسية عبد الكريم دالي، حسب ما أفادت به رئيسة المؤسسة السيدة وهيبة دالي التي أكدت للشروق أن المؤسسة ستعقد ندوة صحفية يوم 18 فيفري القادم من اجل الإعلان عن تفاصيل اليوم الحدث المنتظر تنظيمه بأوبرا بوعلام بالسياح بالجزائر العاصمة يوم 21 فيفري القادم.

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وقال الأمين العام للمؤسسة السيد نجيب كاتب للشروق إن الذكرى الأربعين لرحيل احد أعمدة الفن الأندلسي في الجزائر ستعرف تنظيم حدث فني تحتضنه الأوبرا يتمثل في معرض يستذكر مسار الشيخ دالي، منها صور تتوقف عند مساره الفني، إضافة إلى عرض كتب عن مسيرته وكذا ما كتب عنه في الإعلام والصحافة.

 وبالموازاة مع المعرض الذي يدوم أسبوعا كاملا ينتظر أن يحيي نوري كوفي حفلا فنيا ليلة 21 فيفري بأوبرا  بوعلام بالسايح إلى جانب مدير الأوبرا السيد نور الدين سيعودي الذي سيحضر أيضا في هذا الحفل كفنان. وسيكون الحفل برعاية البالي الذي سيكون أيضا حاضرا خلال الأمسية.

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