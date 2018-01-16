مقهى يبيع الكوكايين لزبائنه بوهران

عالجت محكمة جنح وهران، الثلاثاء، قضية الاتجار بالكوكايين، معنيا بها كمتهمين 3 أشخاص كانوا يروجون هذه المخدرات الصلبة بمقهى للزبائن، بمقابل 5 آلاف دج للكيس الواحد.

وحسب ما جاء خلال مجريات الجلسة، فقد وردت معلومات لمصالح الأمن عن نشاط غير شرعي بمقهى، يتمثل في ترويج السموم للزبائن، إذ بعد موجة ترصد دامت أشهر، تم توقيف صاحب المقهى وشابين يشتغلان بذات المكان، عقب حجز 37 غراما من الكوكايين ومبلغ مالي قارب الـ20 مليون سنتيم. أين كشف التحقيق أن عملية البيع، كانت تتم في أكياس بمقابل مادي يصل إلى نصف مليون سنتيم.

وعليه، أمام هذه الحقائق، أكد العاملان بالمقهى أنهما غير معنيين بالتجارة في الكوكايين كون صاحب المقهى المسؤول، بينما الأخير نفى هذه الاتهامات كونه ليس لديه علم بالواقعة، وأنه يوم مداهمة الأمن لم يكن موجودا. ليلتمس وكيل الجمهورية، في حقهم توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بمليون دج، في انتظار النطق بالحكم.