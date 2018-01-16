فرنسا تلغي معادلة شهادة تخصص الطب لاستقطاب الأطباء الجزائريين

ألغت فرنسا وثيقة معادلة الشهادة بالنسبة لتخصص الطب، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأطباء الجزائريين للاستفادة من خبراتهم في مستشفياتها.

وفيما تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة نزيفا حادا في كفاءتها، من خلال هجرة خيرة أدمغتها للخارج دون عودتهم للجزائر، وخاصة الأطباء منهم، تعمد فرنسا لتقديم التحفيزات والتسهيلات للجزائريين المتخصصين في العلوم الطبية، حيث يشكل الأطباء الجزائريون أكثر من 25 بالمائة من الأطباء الناشطين في فرنسا أي ما يقارب 15 ألف طبيب، فبعد تأهل أزيد من 90 طبيبا في المسابقة السنوية ((EVC التي فتحتها فرنسا مؤخرا لفائدة خريجي الطبّ العام والصيدلة وجراحة الأسنان لمختلف دول العالم خارج الاتحاد الأوروبي، وكانت المراتب الأولى فيها من نصيب الأطباء الجزائريين مقارنة بنظرائهم في المغرب وتونس، وهي المرتبة التي حافظ عليها الأطباء الجزائريون طيلة سبع سنوات الأخيرة.