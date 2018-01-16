نشرية خاصة تحذر من عواصف ثلجية والجيش يتدخل 18 ولاية تحت حصار الثلوج

عزلت الثلوج والأمطار المتساقطة مؤخرا، قرى ومداشر وطرقات وطنية وولائية عبر 18 ولاية حسب وزارة الأشغال العمومية، فيما أكدت مصالح الدرك أن حركة المرور شلت بـ5 ولايات بسبب تراكم الثلوج، والأمطار وانزلاق التربة، الأمر الذي استدعى تدخل وحداتها بالتنسيق مع قوات الجيش لفك العزلة وإيصال المؤونة والأدوية إلى السكان الذين حاصرتهم الثلوج.

ووضعت مصالح الحماية المدنية حسب ما كشف عنه المدير العام مصطفى لهبيري لـ"الشروق"، السبت، مخططا استثنائيا لمواجهة مخلفات العاصفة، بعد أن حذرت أمس نشرية خاصة من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الوسطى والشرقية.

هذه الطرقات الوطنية والولائية مقطوعة

وكشف الرائد بن شارف، من مركز الإعلام والتنسيق المروري لقيادة الدرك لـ"الشروق"، عن توقف حركة المرور أو صعوبتها منذ عودة الاضطراب الجوي الذي مس العديد من ولايات شرق ووسط وغرب البلاد، وتشير نشرية مصالح الدرك، حسب محدثنا، إلى أن ولايات تأثرت شبكة طرقاتها بشكل كبير نتيجة الاضطراب الجوي الأخير وهي ولايات، عين الدفلى، جيجل، بجاية، البويرة، تيزي وزو، أما الطرق الأكثر تضررا هي الطرق الوطنية رقم 15، 30، 33 العابرة لأقاليم ولايتي تيزي وزو والبويرة، المتاخمة لجبال جرجرة والطرق الولائية رقم 5 و15 بالضبط ببلدية البطحية، 59، 137 أ،137 ب، 135 ب، العابرة لولايات جيجل، بجاية، عين الدفلى، إلى جانب الطريق الولائي 26 أ العابر لبلدية شلاطة ولاية بجاية.

كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 64 ببلدية بعطة بولاية المدية، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين تلمسان وسبدو، وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين تيزي وزو وبجاية المغلق على مستوى فج شلاطة، فيما أدى الاضطراب الجوي الأخير إلى شلل حركة المرور على الطريق الوطني رقم 1 بالبرواقية بسبب الثلوج.

من جهتها، كشفت وزارة النقل والأشغال العمومية، في حصيلة لها، أن التساقط الكثيف للثلوج والأمطار شمل 38 طريقا وطنيا، و35 طريقا ولائيا، و7 طرق بلدية عبر 18 ولاية، هي: تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، سكيكدة، جيجل، بجاية، المدية، تلمسان، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، البيض، المسيلة، وهران، الشلف، عين الدفلى، بومرداس.

وحسب وزارة الأشغال العمومية، فقد سخرت 622 آلة و785 عون وإطار من أجل إعادة فتح المحاور المقطوعة في وجه حركة المرور، فيما استعملت 130 طن من الملح في عملية إذابة الثلوج.

نداءات استغاثة من عالقين.. والجيش يتدخل

بالمقابل، تدخلت مصالح الدرك والجيش والحماية المدنية في عدد من الولايات بعد تلقيها نداءات الاستغاثة عبر الرقم الأخضر للمطالبة بفتح المسالك المؤدية إلى المناطق المعزولة، أو إجلاء بعض المسافرين من الذين وجدوا أنفسهم عالقين في الطرقات، بسبب الثلوج التي بلغ سمكها نحو 20 سنتيمترا في بعض المناطق، إذ تدخل الجيش والدرك عبر 122 نقطة لفك العزلة، فيما أوصلت المؤونة وقارورات الغاز والأدوية إلى السكان الذين حاصرتهم الثلوج في القرى والمداشر.

وفي السياق، أكد العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للحماية المدنية، في تصريح لـ"الشروق"، تجنيد وحدات وتشكيلات الحماية المدنية من خلال مخطط استثنائي لمواجهة مخلفات الثلوج والأمطار التي ستعرفها العديد من الولايات، كما تم تشكيل نقاط تدخل ثابتة في العديد من النقاط المعروفة بتساقط كثيف لكمية الثلوج والأمطار عبر العديد من الولايات.

وحذرت نشرية خاصة من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية، وحسب بيان للأرصاد الجوية، فإن الثلوج المرتقبة ستكون بداية من ظهيرة اليوم على المرتفعات التي يزيد علوها 700 إلى 800 متر.

وذكر البيان الولايات المعنية وهي تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، الجلفة، فيما سيتجاوز سمك الثلوج 15 سم بالولايات الوسطى على غرار البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بوعريريج.