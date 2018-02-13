آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
-
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
-
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
-
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
-
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
-
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
-
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
-
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
-
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
-
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فوضى وتخريب عبر بعض المؤسسات التربوية
تلاميذ في الشارع احتجاجا على طرد أساتذتهم!
- تكليف المفتشين بالنزول إلى الثانويات لمحاورة المتمدرسين وإقناعهم بالالتحاق بأقسامهم
منعت قوات الأمن، التلاميذ من الخروج إلى الشارع، الأحد، بحيث تم تطويق كافة مخارج المؤسسات التربوية لتفادي الفوضى، حيث اكتفى التلاميذ بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية داخل ساحات الثانويات، فيما خرج التلاميذ بولايات أخرى في مسيرات للتنديد بقرار طرد أساتذتهم.
غير أن المؤسف في القضية هو تحول بعض الاحتجاجات إلى أعمال تخريب لممتلكات بعض المؤسسات التربوية. في وقت تم تسجيل اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل تلاميذ السنة الأولى والثانية ثانوي وتلاميذ الطور المتوسط عبر بعض المؤسسات والجهات.
رفض تلاميذ في الطور الثانوي الالتحاق بأقسامهم منذ الخميس الماضي، وأقدموا على تنظيم وقفات احتجاجية بساحات ثانوياتهم، لإسماع صوتهم ورفع انشغالهم إلى المسؤولين بوزارة التربية، بحيث رفعوا لافتات كتبوا عليها "لا لعزل الأساتذة" "لا للمستخلفين" "أساتذتنا هم أعمدة مؤسساتنا"، عبروا من خلالها عن رفضهم المطلق لقرار عزل وطرد أساتذتهم القدامى من مناصبهم جراء الإضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "الكناباست" منذ الـ 30 جانفي الفارط.
وقال تلاميذ إن الغاية التي يسعون لأجل تحقيقها هو استئناف تمدرسهم لدى أساتذتهم القدامى الذين يتمتعون بخبرة مهنية عالية عكس الأساتذة المستخلفين. ولجأ مديرو مؤسسات تربوية خاصة مديري الثانويات، إلى التحرك باتخاذ إجراءات مستعجلة، لاحتواء الوضع تفاديا لتأزمه، خاصة أنهم لم يتمكنوا من التحكم في التلاميذ في ظل نقص التأطير الإداري بعد تسجيل عجز كبير في فئة مساعدي ومشرفي التربية المكلفين بالتأطير والمراقبة. وسارعوا في الوقت بدل الضائع إلى إبلاغ التلاميذ المحتجين بأن قرارات العزل التي سلمت لأساتذتهم يمكن أن تلغى وتسقط بمجرد توقيفهم لحركتهم الاحتجاجية واستئنافهم للعمل.
ولأجل ضمان إبقاء التلاميذ بأقسامهم، وجهت الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية "برقية" تحمل طابع "مستعجل" إلى مديري التربية للولايات، من خلال المفتشين، تحثهم فيها على ضرورة النزول إلى الميدان، ببرمجة زيارات مكثفة للمؤسسات التربوية خاصة المتوسطات والثانويات التي شهدت خروج التلاميذ إلى الشارع، من أجل محاورتهم وإقناعهم بضرورة العدول عن حركاتهم الاحتجاجية. في وقت حملت الوزارة الوصية مديري المؤسسات التربوية مسؤولية خروج التلاميذ إلى الشارع، وبالتالي في حال تسجيل أي انزلاق سيتعرضون لعقوبة العزل من المناصب، في وقت رفض فيه بعض المديرين تسليم قرارات العزل للأساتذة في إطار التضامن معهم.
رفضوا الإلتحاق بمقاعد الدراسة
تلاميذ في مسيرات عبر الولايات تضامنا مع الأساتذة المفصولين
خرج المئات من التلاميذ في عدة ولايات، الأحد، في مسيرات احتجاجية وتضامنية مع الأساتذة المفصولين بقرار من وزارة التربية، ورفعوا شعارات تطالب بعودة أساتذتهم، فيما قرر العشرات منهم مقاطعة الدراسة.
ونظم تلاميذ الطور الثانوي بولاية سوق أهراس، وقفة احتجاجية، للتنديد بقرارات عزل الأساتذة الذين دخلوا منذ مدة في إضراب عن العمل بعدة مؤسسات تربوية استجابة لدعوة الكناباست. وقال مدير التربية صالح بن داد لـ"الشروق" أنه إلى غاية اليوم لم يتم عزل أي أستاذ وإنما تم إرسال إنذارات لـ145 أستاذ بعد إهمالهم مناصبهم لمدة 15 يوما.
كما شن، الأحد، تلاميذ ثانويتي بشير بولغب، والمتعددة الاختصاصات، ببلدية أم الطوب، بولاية سكيكدة، حركة احتجاجية، حيث أغلقوا بابي المؤسستين التربويتين، مطالبين بإعادة الأساتذة المفصولين إلى مناصب عملهم، رافضين الأساتذة المستخلفين.
وبالسحاولة في العاصمة، احتج تلاميذ ثانوية محمد بوضياف، على قرار فصل أساتذتهم، ورفعوا شعارات تندد بعزل الأساتذة المضربين، وطالبوا وزارة التربية بفتح باب الحوار. وفي الأغواط تجمهر أمس الأساتذة أمام ثانوية الغزالي، احتجاجا على قرار فصل 149 أستاذ الصادر نهاية الأسبوع من قبل مديرية التربية، حاملين لافتات منددة بالقرار الذي وصف من قبلهم بالتعسفي وإلى جانبهم وقف أيضا ممثلون عن المقتصدين تضامنا مع زملائهم الأساتذة، كما جاب تلاميذ بعض الثانويات بعض الشوارع حاملين لافتات "كرامة الأستاذ فوق كل اعتبار" وتجمهروا أمام مقر مديرية التربية.
أما في بسكرة فقد أقدم التلاميذ بالمقاطعة الإدارية أولاد جلال ببسكرة، على الاحتجاج رافضين الدخول إلى الأقسام، ورفعوا شعارات "لا عودة للدراسة إلا بعودة أساتذتنا المفصولين"، وكانت نسبة مقاطعة الدراسة قد بلغت 100 بالمائة في ثانويتين، فيما لم تتجاوز نسبة مقاطعة الدراسة في الثانوية الثالثة 60 بالمائة.
في وهران رفض تلاميذ، منهم متمدرسون بأقسام نهائية بثانوية المهدي بوعبدلي، الكائنة بمدينة آرزيو بولاية وهران، الالتحاق بالقاعات، في احتجاج دخل أمس يومه الثاني، للتنديد بإعذارات الفصل التي تلقاها أساتذتهم المضربين، فيما اكتفى نظراءهم بمؤسسات أخرى بشجب إجراءات العزل في وقفات مساندة للمربين المعاقبين، بينما كادت الأمور أن تتخذ منعرجا آخر في بعض الثانويات، بسبب قرار تقديم رزنامة اختبارات الفصل الثاني.
وفي سعيدة، اعتبر عدد من التلاميذ في تصريحات لـ"الشروق"، أن قرار عزل الأساتذة غير مدروس، معبرين عن مخاوفهم من عدم إنهاء برنامجهم الدراسي، رافعين شعارات: "يا للعار.. يا للعار وزارة بدون قرار... لا للدراسة حتى رجوع الأساتذة المفصولين".
أما في عين تموشنت فقد نظم العشرات من تلاميذ الأقسام النهائية، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للمطالبة بجملة من المطالب، على رأسها تحديد عتبة الدروس.
وفي تيارت انضم تلاميذ الثانويات إلى إضراب الأساتذة في إطار حركة مست حتى تلاميذ المتوسطات في العديد من المناطق عبر الولاية. كما خرج الأحد العشرات من تلاميذ الثانويات بكل من مدينتي لمغير وحاسي خليفة، في مسيرات جابت الشوارع الرئيسية، تضامنا مع أساتذتهم المُضربين. وانتهت المسيرة بقطع الطريق الوطني رقم 03، والتجمهر أمام مقر القاطعة الإدارية بالمغير. وقام تلاميذ بثانوية إحميداتو حمد بقرية المُرزاقة شمال مدينة حاسي خليفة، بوقفة احتجاجية تضامنية مع أساتذتهم المضربين.
وبخنشلة نظم تلاميذ عديد ثانويات الولاية بمسيرات، احتجاجا على عزل أساتذتهم، ومنعت الشرطة التلاميذ من السير في عدد من المناطق، فقام هؤلاء برشقها بالحجارة، كما سجلت توقيفات وسط المحتجين.
قامم صباح الأحد تلاميذ ثانوية سيدي عباز ببلدية بنورة في ولاية غرداية بوقفة احتجاجية تضامنية مع زملائهم التلاميذ في مختلف ربوع الوطن، والمطالبة باستكمال السنة الدراسية وإيقاف الإضرابات، وحسب مصدر عليم فإن التلاميذ قرروا تنظيم مسيرة نحو ثانوية مفدي زكريا، إلا أن مصالح الأمن سارعت لتفريقهم.
س - ج2018/02/25 على 22:091
تلاميذ في الشارع احتجاجا على طرد أساتذتهم
أساتذتهم الذين هم سبب انهاء سنة دراسية بيضاء
ام اوهموكم بتنقل الى مستوى اعلى بدون رصيد علمي
يا للعار
ابن الجبل2018/02/25 على 22:142
من رفض الحوار مع الأساتذة المضربين الى عزلهم ، ثم استخلافهم بأساتذة جدد ..هاهم التلاميذ يرفضون هذا النهج الغير السليم . لم يبق الا الحوار... ثم الحوار.... ثم الحوار... ان كنتم تعقلون .
Dr. Es Sciences - جزائري حر2018/02/25 على 22:153
يا ناس خافو ربي راكم ضرو في البلاد .. مصلحة البلاد و الأمن و الإستقرار مسؤولية الجميع و تتحاسبو عليها عند ربي أنكم تتسبو في الفوضى و ضريتو ولادنا ولاد هذ الوطن و ضريتو البلاد علاش عليكم هذ شي حرام عليكم الجميع متأكدين أنه هذ التلاميذ تم تحريضهم و فيهم أبناء المطرودين. نطلب من الحكومة الضرب بيد من حديد لازم وضع حد لمثل هذ التصرفات لأشباه الأساتذة. لازم وضع قانون يمنع الإضرابات في هذ القطاع و لازم حل النقابات و لازم معاقبة هذ الناس عقاب شديد "الفصل النهائي من الوظيف الغمومي و المتابعة القضائية.
الموسطاش - dzair2018/02/25 على 22:194
هذا ما كانت تريد أن تصبوا إليه نقابة الكنابسط و إضرابها السياسي وهو زرع الفوضى والاضطراب في المجتمع بأكمله !
تقولون لي ليس سياسي أليس مطابتها بتنحية مديرة تربية و معاقبة آخر ! أمر سياسي ؟
رسالة التربية و التعليم رسالة نبيلة لكن في بلدنا أصبحت عنوانا للفوضى و الشغب والانحطاط مع نقابات تدعي أنها مستقلة لكنها تعمل لأجندات مشبوهة مع قرب انتخابات 2019
والمراهقون يعبرون بطرقهم الخاصة و لا يفقهون مخططات أعداء الجزائر ! وإلا فسروا لي مطالبتهم بعدم فصل أساتذة الذين هم أصلا يرفضون العمل منذ 3 أشهر !
ولي تلميذ - dzair2018/02/25 على 22:295
على الدولة حل هذه النقابة التي بسببها إننا خائفون عل أبنائنا الذين تدعوهم للخروج إلى الشارع
أكاد أوقف عملي وأنا أتبع خطوات إبني خوفا من خروجه في الفوضى و الكل يعلم مخاطر ذلك !
عل الدولة التدخل الأمر خطير ولا يستحق الاستهانة
نقابة الكنابيست أصبحت فوق القانون و تستعمل إرهاب من نوع خاص القرصنة ، الرهائن و الآن الشارع !
إن لم تتحرك الدولة فقد تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباها مع هؤلاء المجرمون
و على الأساتذة المضربين العودة فورا للعمل مع طلب العفو الذي نؤيده كأولياء لتجنب الأسوأ
علي - Algerie2018/02/25 على 22:296
و ينقلب السحر على الساحر....
العباسي - الجزائر ارض الل2018/02/25 على 22:417
بسبب اضراب هاد المبتزين علمو ولاد الناس الكسل و العصيان ما يستاهلوش التعليم يا ناس ضيعو اكثر مما نفعو
02018/02/25 على 23:088
الحل هو اللجوء لسلطان القانون و فصل التلاميذ المشاغبين المخربين بعد فصل أساتذهم و هكذا تستريح الوزيرة و رئيس الحكومة من وجع الراس
معلق2018/02/25 على 23:099
اصبح التلميذ وسيلة للزج بها للاحتجاج
02018/02/25 على 23:4510
مسموح للجميع بتضاهر في كل الولايات، أخطيكم برك مالعاصمة لأنها خط أحمر عند المسؤولين.!
جزائري - الجزائر2018/02/26 على 00:0411
تقرير الصحفي يثبت بأن نسبةالإحتجاجات ليست كبيرة وأنها لم تمس كل الولايات,,,,المهم هناك أطرافا تريد تفجير الوضع في الجزائر أو كما عبر عنها الأستاذ سعد بوعقبة بأن هذه الأزمة هي أزمة لصوص,,,,لصوص النقابة والوزارة